В бизнес-школе Торгово-промышленной палаты прошёл семинар «Развитие сельского туризма: от стратегии к реальным шагам», сообщает Агентство по туризму ПМР.
В нём приняли участие более 70 человек, это представители сельских гостевых домов, государственных администраций, туристической индустрии, музеев, ремесленники и те, кто планирует деятельность в этой сфере.
Директор Агентства по туризму Анна Миколишина подчеркнула, что тематика семинара выбрана неслучайно.
«Приднестровье обладает большим потенциалом для развития сельского туризма. Своевременно этой отрасли придается большое значение. Спикеры этого семинара имеют многолетний опыт работы в этой сфере. Уверена, в скором будущем мы увидим практические результаты этого обучения», - отметила Анна Миколишина.
Виорел Мирон, президент Ассоциации развития туризма Молдовы и Эмилиан Дзугас, директор SRL «Tatra-bis», подробно рассказали о компонентах и видах сельского туризма. Участники получили информацию о сельском туристическом продукте, разнообразии услуг. Отдельно остановились на роли событийных мероприятий в продвижении сельского туризма.
Руководитель этнотуристического комплекса «Gagauz Sofrasi» Анна Статова рассказала, как открыла учреждение в молдавском селе Конгаз. Там гости могут не только познакомиться с местными традициями, попробовать национальные гагаузские блюда, но и принять участие в организуемых мастер-классах.
Слушатели также познакомились с опытом местных представителей сельского туризма. Своими историями поделились Виктория Казак – администратор гостевого дома «CASA KARAMAN», Александра Калашник - представитель семейного винодельческого хозяйства «КИСЛОВЪ», а также Галина Харченко - владелица гончарной мастерской в селе Владимировка.
Участники семинара отметили, что новые знания будут способствовать улучшению качества предоставляемых услуг и повышению конкурентоспособности приднестровского туристического продукта.
Отметим, что семинар прошёл в рамках Комплексного плана мероприятий по развитию сельского туризма (агротуризма) в ПМР на 2022-2025 годы, при участии Агентство по туризму ПМР.