Общая площадь музея, который откроется в старом подвале на углу улиц Ленина и Суворова в Бендерах, составляет около 70 квадратных метров. Об этом рассказал глава города Роман Иванченко. По его словам, это не вся площадь объекта – часть его проходит под проезжей частью улицы Суворова. На момент обнаружения подвала в нем находились остатки старых бочек, старые замки, бутылки, оставшиеся ориентировочно с XIX века.
Первоначально найденный подвал был законсервирован, но в этом году было решено открыть в него доступ для всех. Основное внимание было уделено вопросам безопасности. В частности, из-за опасности, которую представляет вибрация, вызванная проезжающим автотранспортом, был закрыт доступ в ту часть подвала, которая проходит под проезжей частью. Вниз теперь ведет удобная, безопасная лестница, некоторые конструкции подвала усилены, сообщает novostipmr.com
«Мы воссоздадим винный погреб, традиционный для нашей местности, - сказал Роман Иванченко. – Для того чтобы с бытом прежних времен могли ознакомиться горожане, гости города, думаю, что и туристы обратят на него свое внимание».
Глава города отметил, что новый музей очень удобно расположен в центре города, вблизи от обустроенных туристических маршрутов, и выразил надежду на то, что оно станет популярным.
Идет работа по сбору экспонатов для будущего музея. Вещи для него предоставляют приднестровцы, ценность определяет специально созданная комиссия. Имена дарителей обязательно будут обозначены на каждом экспонате.
Вход в музей, открытие которого намечено на май, будет бесплатным. В нем, по словам Романа Иванченко, будут хорошие фотозоны, время от времени будут проводиться дегустации вина. Гостей музея ожидает и несколько сюрпризов, о характере которых Роман Иванченко предпочел умолчать.
Он отметил, что это не единственный такой подвал в центре города. Три таких объекта были обнаружены в районе улицы Ленина, при строительных работах в центре города юридическими лицами были обнаружены еще три. Большая часть их была засыпана из соображений безопасности.
Глава города не исключил, что часть подвалов представляет собой часть старых турецких подземных ходов, легенды о которых ходят в городе. Однако подробных исследований этого вопроса по соображениям безопасности не проводилось.