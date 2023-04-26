Уменьшить количество отписок чиновников на обращения граждан – такова суть инициативы группы депутатов Верховного Совета. Парламентарии Александр Коршунов, Вадим Кравчук и Григорий Дьяченко инициировали изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений» и в Кодекс об административных правонарушениях.
По действующему закону, в случае, если орган госвласти и управления не компетентен в том вопросе, с которым обратился заявитель, он должен перенаправить его в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней. На практике такая норма не всегда выполняется, отмечают авторы законопроекта. Некоторые чиновники не перенаправляют вовремя обращения граждан «по адресу», аргументируя это тем, что трехдневный срок прошел, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Поэтому парламентарии предложили установить обязанность органов госвласти и управления перенаправлять обращения граждан в уполномоченный орган. А за нарушение такой обязанности в отношении должностных лиц вводится ответственность, такая же, которая предусмотрена КоАПом за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Штраф – от 10 до 25 РУ МЗП (от 180 до 450 рублей), а за повторное нарушение – от 25 до 50 РУ МЗП (450 – 900 рублей).
«Зачастую на практике случаются такие моменты, когда эти сроки – три дня – проходят, а гражданин получает ответ по истечении месяца, что данный орган, куда он обратился, не компетентен отвечать на поставленные в обращении вопросы. И гражданин целый месяц ждал и фактически получил отписку, что он не туда обратился. Поэтому законом уточняется норма, которая обязывает чиновников перенаправлять обращения, даже если сроки пройдут. Более того, законопроектом предлагается внести ответственность, которую будет нести чиновник за то, что он не перенаправил. Фактически минимизируем отписки, и это должно привести к тому, что гражданин все-таки будет получать обоснованный и компетентный ответ, как и положено в соответствии с законом об обращениях граждан», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по экономической политике, соавтор законопроекта Вадим Кравчук.
Парламентарий привел в пример обращения избирателей, выражающих недовольство, что на их обращения не вовремя реагируют. С этим же столкнулся депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко. Он высказал свою позицию ранее, когда вопрос обсуждался на заседании Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан. «Иногда организации, в которые поступают заявления, не успевают в течение трех дней и не перенаправляют в уполномоченный орган, возвращают данное заявление заявителям с указанием, что они обратились не по адресу. А на вопрос, почему не перенаправили, отвечают, что уже нет обязанности перенаправлять данное заявление. С чем я столкнулся на примере: ко мне обратилась жительница микрорайона «Кировский». Сосед самовольно начал возводить стену, она сразу обратилась в спецорганы, чтобы приостановить данное возведение, прошло три дня – ответа не было. Я как депутат обратился, мне ответили, что три дня прошло, поэтому нет обязанности пересылать. А за это время, за несколько дней, сосед уже возвел стену. Если бы все было вовремя, то строительство приостановили бы быстрее», – сказал заместитель председателя Комитета по законодательству, депутат по избирательному округу №30 «Кировский» Григорий Дьяченко.
Законопроект коллег был поддержан депутатами на пленарном заседании Верховного Совета в первом чтении. Работу над документом продолжит профильный комитет для подготовки ко второму чтению.