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Определены получатели президентских грантов

Определены получатели президентских грантов
фото: president.gospmr

Подведены итоги Республиканского конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР. В нынешнем году поступило порядка шестидесяти запросов. Соответствующими конкурсным условиям признано 25 заявок. На реализацию проектов-победителей предусмотрено финансирование в размере 3 миллиона рублей, передаёт пресс-служба главы государства

К участию допущены некоммерческие организации и инициативные группы граждан, деятельность которых имеет социальный, благотворительный, культурный, образовательный, духовно-воспитательный, научный характер, направлена на охрану здоровья, развитие физкультуры и спорта, консолидацию общества. Для потенциальных участников было предложено на выбор полтора десятка направлений. Специально созданная комиссия, изучив все поступившие предложения, представила Президенту свои рекомендации относительно проектов, заслуживающих особого внимания. Итоговое решение – за Главой государства.

Сегодня руководитель страны определил победителей. На этот раз лучшими признаны проекты, заявленные в таких номинациях, как «Сохранение традиций, исторического наследия», «Общественное здоровье, физическая культура и спорт», «Общественная безопасность, гражданская оборона», «Социализация и гражданская вовлеченность молодежи».

Президентские гранты в размере от 300 тысяч до 800 тысяч рублей будут направлены на реализацию следующих проектов:

«Археология»
«Сокровище вечное»
«Школа – территория здорового образа жизни»
«Бунчук»
«Герои футбола. Детский игровой футбол»
«Имя на камне. Последний бастион»
«Школа волонтера».

Вадим Красносельский, выразив благодарность всем участникам конкурса за активную гражданскую позицию и неравнодушие, подчеркнул социальную значимость конкурса и пожелал успешного воплощения проектов в жизнь.

Президент отметил, что среди поступивших предложений много идей, заслуживающих внимания. Те из них, что в силу объективных причин не попали в число обладателей грантов Президента-2023, могут быть в перспективе финансово поддержаны из иных источников, включены в государственные или муниципальные программы.
  • Вчера, 22:09
  • DTV
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