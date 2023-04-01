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В Одесской области появилась улица в честь Бандеры

В Одесской области появилась улица в честь Бандеры
фото: odessa-life

Власти поселка городского типа Доброслав Одесской области переименовали семь улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Как сообщили в среду в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", по решению местного поселкового совета в нем появятся улицы с именами деятелей украинского националистического движения, в том числе тех, кто сотрудничал с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, передаёт ТАСС

25 апреля в пгт. Доброслав Одесской области завершили процесс переименования улиц, названия которых были связаны с советским прошлым. Таких там больше не осталось, сообщает odessa life

На своей сессии депутаты Доброславского поселкового совета единогласно приняли решение о переименовании семи улиц громады, названия которых имели имперские корни или были связаны с советским коммунистическим режимом.

Переименования коснулись не только улиц самого Доброслава, но и сел, входящих в территориальную громаду, центром которой он является.

В поселке Доброслае переименовали такие улицы:

ул.Мичурина – Степана Бандеры;
ул.Григорьевского Десанта – Героев УПА;
ул.6 Армии – Европейская.

В селе Кремидовка:

ул.Гагарина – Защитников Украины;
ул.17 авиаполка – Украинских добровольцев;
ул.Гоголя – Павла Чубинского.

В селе Старые Шомполы:

ул. Гагарина – Григория Сковороды.

26 апреля на улицах Одессы появились листовки в которых противники переименования районов в городе призывают голосовать против новых названий.

Противники переименования районов в Одессе клеят на улицах листовки, пишет "Одесская жизнь"

На улице Балковской появились листовки, призывающие одесситов не допустить переименования Суворовского района в Пересыпский. Похожие есть и на улицах Малиновского района.

Никаких аргументов против предлагаемого горсоветом нового названия авторы листовок не приводят. Но просят одесситов зайти на сайт горсовета, где проводится голосование за переименование и отдать свой голос за вариант “против”.

На одной из листовок отмечается, что если победит вариант “против переименования района в Пересыпский”, то городские власти будут вынуждены предложить другой вариант названия.

фото: Одесская жизнь":
В Одесской области появилась улица в честь Бандеры

В Одесской области появилась улица в честь Бандеры

В Одессе на сайте городского совета проходит опрос среди жителей города, выступают они за переименование Суворовского района в Пересыпский, а Малиновского в Хаджибеевский или против.

  • Сегодня, 08:43
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