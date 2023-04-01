Молдова планирует занять у Франции более 75,5 млн евро на ремонт и модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены. С этой целью в среду кабинет министров одобрил начало переговоров с французскими властями.
"Внедрение заявленных целей позволит выполнить требования по железнодорожной безопасности для увеличения скорости движения, а также сокращение длительности рейсов по транспортировке пассажиров и товаров", - передает позицию правительства РМ tv8.md
"Обеспечение этих условий будут способствовать комплексу мер по улучшению национального и международного пассажирского транспорта, увеличению международной квоты железнодорожных транспортных услуг крупногабаритного транспорта. Реабилитация участка Кишинёв-Унгены - важный стратегический проект для развития устойчивой экономики и подключение страны к трансевропейской сети железнодорожного транспорта", - отметили в правительстве.
Длина железной дороги между Кишиневом и Унгенами составляет 128 километров, а власти рассматривают возможность замены рельсов, шпал и балласта.
75,7 млн евро, которые правительство хочет занять у Франции, дополнят также кредит в размере 33 млн евро и грант в размере 30 млн евро от Европейской комиссии, Евробанка реконструкции и Европейского инвестиционного банка на реабилитацию железных дорог Молдовы.
С началом СВО на Украине Молдова стала одной из стран транзита в Европейский Союз для украинского рынка.