Dnestr.TV

 
0

Молдова займет у Франции €75,5 млн на железную дорогу Кишинев-Унгены

Молдова займет у Франции €75,5 млн на железную дорогу Кишинев-Унгены

Молдова планирует занять у Франции более 75,5 млн евро на ремонт и модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены. С этой целью в среду кабинет министров одобрил начало переговоров с французскими властями.

"Внедрение заявленных целей позволит выполнить требования по железнодорожной безопасности для увеличения скорости движения, а также сокращение длительности рейсов по транспортировке пассажиров и товаров", - передает позицию правительства РМ tv8.md

"Обеспечение этих условий будут способствовать комплексу мер по улучшению национального и международного пассажирского транспорта, увеличению международной квоты железнодорожных транспортных услуг крупногабаритного транспорта. Реабилитация участка Кишинёв-Унгены - важный стратегический проект для развития устойчивой экономики и подключение страны к трансевропейской сети железнодорожного транспорта", - отметили в правительстве.

Длина железной дороги между Кишиневом и Унгенами составляет 128 километров, а власти рассматривают возможность замены рельсов, шпал и балласта.

75,7 млн евро, которые правительство хочет занять у Франции, дополнят также кредит в размере 33 млн евро и грант в размере 30 млн евро от Европейской комиссии, Евробанка реконструкции и Европейского инвестиционного банка на реабилитацию железных дорог Молдовы.

С началом СВО на Украине Молдова стала одной из стран транзита в Европейский Союз для украинского рынка.
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна