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В Приднестровье планируется изменить механизм ликвидации юрлиц и ИП

В Приднестровье планируется изменить механизм ликвидации юрлиц и ИП

Верховный Совет в первом чтении принял два законопроекта, касающиеся ликвидации юридических лиц. Один предполагает внесение изменений в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а второй – в Гражданский кодекс, передаёт novostipmr.com

Ныне действующим законодательством устанавливается, что в случае допущенных при создании юридических лиц грубых нарушений регистрирующий орган обязан обратиться в суд с просьбой о ликвидации его. То же самое касается и индивидуальных предпринимателей, которые ввиду тех или иных причин не выполнили необходимые требования.

Вместе с тем при регистрации общественных организаций возможен досудебный порядок устранения выявленных нарушений. В данном случае выносится предупреждение с указанием срока выправления недочётов. Эту же систему Правительство предложило применить и для всех остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проходящих регистрацию.

Что же касается принятых в первом чтении Верховным Советом поправок в Гражданский кодекс, то они предоставляют право зарегистрированным юрлицам и индивидуальным предпринимателям самостоятельно обращаться в суд с просьбой о собственной ликвидации. Ранее этим правом обладал лишь орган, зарегистрировавший их. Но возникают ситуации, когда предприниматели, в силу тех или иных обстоятельств, осознают, что далее не стоит продолжать бизнес.

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  • Сегодня, 09:05
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