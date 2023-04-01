По словам посла США в РМ Кента Лонгсдона, миссией Центра станет борьба с сексуальным и домашним насилием, а также оказание поддержки жертвам, пережившим различные формы насилия.
"Соединенные Штаты не только говорят, но и действуют! Мы также оказываем финансовую помощь Центру семейной справедливости, который откроется этим летом. Мы сотрудничаем с правительством и гражданским обществом Республики Молдова в борьбе с сексуальным и домашним насилием", - сказал Кент Лонгсдон, передает radiomoldova.md
Центр семейной справедливости будет представлять собой подразделение Генеральной инспекции полиции с режимом непрерывной деятельности, куда государственные и частные учреждения будут делегировать специалистов для оказания комплексной помощи жертвам семейного и сексуального насилия.
По словам представителей МВД, такое интегрированное учреждение сократит количество учреждений и специалистов, с которыми потерпевшим приходится взаимодействовать в ходе судебного процесса.