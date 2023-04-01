Dnestr.TV

 
0

В Молдове откроют первый Центр семейной справедливости

В Молдове откроют первый Центр семейной справедливости
фото: point.md

По словам посла США в РМ Кента Лонгсдона, миссией Центра станет борьба с сексуальным и домашним насилием, а также оказание поддержки жертвам, пережившим различные формы насилия.

"Соединенные Штаты не только говорят, но и действуют! Мы также оказываем финансовую помощь Центру семейной справедливости, который откроется этим летом. Мы сотрудничаем с правительством и гражданским обществом Республики Молдова в борьбе с сексуальным и домашним насилием", - сказал Кент Лонгсдон, передает radiomoldova.md

Центр семейной справедливости будет представлять собой подразделение Генеральной инспекции полиции с режимом непрерывной деятельности, куда государственные и частные учреждения будут делегировать специалистов для оказания комплексной помощи жертвам семейного и сексуального насилия.

По словам представителей МВД, такое интегрированное учреждение сократит количество учреждений и специалистов, с которыми потерпевшим приходится взаимодействовать в ходе судебного процесса.
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна