В ходе пленарного заседания Верховного Совета утвержден в окончательном чтении пакет инициатив Правительства, направленных на усиление антикоррупционных мер. Внесены изменения и дополнения в Закон «О противодействии коррупции», Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Закон «О банках и банковской деятельности», сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Согласно нормам основного профильного закона чиновники, занимающие государственные должности, и госслужащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также аналогичные данные супругов и несовершеннолетних детей.
Проверку достоверности и полноты представленной информации проводят либо работодатель, либо правоохранительные органы. При этом порядок проведения контроля не регламентирован.
По предложению Правительства для устранения правового пробела и усиления антикоррупционных мер полномочиями по утверждению порядка проведения проверок наделен глава государства.
Также расширен перечень должностных лиц, в отношении которых может быть инициирована проверка по решению Президента либо уполномоченного им должностного лица.
Как отмечает пресс-служба Правительства ПМР, внесенные изменения и дополнения позволят правоохранительным органам проводить оперативно-розыскные мероприятия для определения подлинности задекларированных доходов, а также соблюдения норм антикоррупционного законодательства. В свою очередь, банки будут обязаны предоставить уполномоченным сотрудникам справки по операциям, счетам и вкладам проверяемых чиновников.
Ужесточение контроля над счетами лиц, занимающих государственные должности, и госслужащих, а также членов их семей позволит минимизировать возможность получения ими незаконных доходов.