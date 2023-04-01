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Усилены меры борьбы с коррупцией

Усилены меры борьбы с коррупцией
фото из открытых источников

В ходе пленарного заседания Верховного Совета утвержден в окончательном чтении пакет инициатив Правительства, направленных на усиление антикоррупционных мер. Внесены изменения и дополнения в Закон «О противодействии коррупции», Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Закон «О банках и банковской деятельности», сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Согласно нормам основного профильного закона чиновники, занимающие государственные должности, и госслужащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также аналогичные данные супругов и несовершеннолетних детей.

Проверку достоверности и полноты представленной информации проводят либо работодатель, либо правоохранительные органы. При этом порядок проведения контроля не регламентирован.

По предложению Правительства для устранения правового пробела и усиления антикоррупционных мер полномочиями по утверждению порядка проведения проверок наделен глава государства.

Также расширен перечень должностных лиц, в отношении которых может быть инициирована проверка по решению Президента либо уполномоченного им должностного лица.

Как отмечает пресс-служба Правительства ПМР, внесенные изменения и дополнения позволят правоохранительным органам проводить оперативно-розыскные мероприятия для определения подлинности задекларированных доходов, а также соблюдения норм антикоррупционного законодательства. В свою очередь, банки будут обязаны предоставить уполномоченным сотрудникам справки по операциям, счетам и вкладам проверяемых чиновников.

Ужесточение контроля над счетами лиц, занимающих государственные должности, и госслужащих, а также членов их семей позволит минимизировать возможность получения ими незаконных доходов.
  • Сегодня, 09:34
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