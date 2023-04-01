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В Молдове могут разрешить строить крематории: PAS подготовила законопроект

В Молдове могут разрешить строить крематории: PAS подготовила законопроект
фото из открытых источников

В Молдове могут разрешить создавать крематории и кремировать умерших. Соответствующий законопроект разработали депутаты от PAS Оазу Нантой и Марчела Нистор, передаёт newsmaker.md

Сейчас в республике нет крематориев из-за отсутствия нормативной базы, и граждане, желающие кремировать своих близких, вынуждены воспользоваться этой услугой в Украине или Румынии.

Проект будет регулировать создание и ликвидацию крематориев, управление крематориями и процедуру кремации.

По мнению авторов законопроекта, необходимость принятия этой инициативы обусловлена тем, что в Молдове нет закона, который бы регулировал деятельность кладбищ и крематориев в соответствии с лучшей международной практикой.

Проект предлагает, чтобы крематории могли строить центральные или местные органы власти, либо на основе государственно-частного партнерства.

Все стандарты по эксплуатации, технические, санитарные и экологические правила для крематориев будут разрабатывать и контролировать министерство здравоохранения и министерство окружающей среды.

Администрации кладбищ и крематориев смогут создавать и предоставлять заинтересованным лицам на основании договора, заключенного на определенный срок, специальные помещения для хранения погребальных урн с прахом умерших.

Законопроект запрещает кремацию, если умерший человек не был опознан. Также кремировать не разрешат, если нет свидетельства о смерти или другого документа, подтверждающего смерть человека, либо если речь идет об иностранце, умершем в РМ, в отношении которого консульство страны, уроженцем которой был умерший, не выдало разрешения на кремацию.

В то же время законопроект PAS устанавливает статус кладбищ, регулирует вопросы создания, закрытия и демонтажа кладбищ. Также проект устанавливает обязанности администратора кладбища, источники финансирования управления кладбищами и порядок проведения работ на кладбищах.

Инициатива устанавливает условия эксгумации, перезахоронения и дальнейшего использования места захоронения между родственниками.

Следует отметить, что сейчас ритуальные службы Молдовы предлагают своим клиентам кремацию их близких в ближайшем к Молдове крематории в Одессе. И стоит эта процедура около 500 евро.

  • Сегодня, 14:51
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