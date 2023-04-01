В Молдове могут разрешить создавать крематории и кремировать умерших. Соответствующий законопроект разработали депутаты от PAS Оазу Нантой и Марчела Нистор, передаёт newsmaker.md
Сейчас в республике нет крематориев из-за отсутствия нормативной базы, и граждане, желающие кремировать своих близких, вынуждены воспользоваться этой услугой в Украине или Румынии.
Проект будет регулировать создание и ликвидацию крематориев, управление крематориями и процедуру кремации.
По мнению авторов законопроекта, необходимость принятия этой инициативы обусловлена тем, что в Молдове нет закона, который бы регулировал деятельность кладбищ и крематориев в соответствии с лучшей международной практикой.
Проект предлагает, чтобы крематории могли строить центральные или местные органы власти, либо на основе государственно-частного партнерства.
Все стандарты по эксплуатации, технические, санитарные и экологические правила для крематориев будут разрабатывать и контролировать министерство здравоохранения и министерство окружающей среды.
Администрации кладбищ и крематориев смогут создавать и предоставлять заинтересованным лицам на основании договора, заключенного на определенный срок, специальные помещения для хранения погребальных урн с прахом умерших.
Законопроект запрещает кремацию, если умерший человек не был опознан. Также кремировать не разрешат, если нет свидетельства о смерти или другого документа, подтверждающего смерть человека, либо если речь идет об иностранце, умершем в РМ, в отношении которого консульство страны, уроженцем которой был умерший, не выдало разрешения на кремацию.
В то же время законопроект PAS устанавливает статус кладбищ, регулирует вопросы создания, закрытия и демонтажа кладбищ. Также проект устанавливает обязанности администратора кладбища, источники финансирования управления кладбищами и порядок проведения работ на кладбищах.
Инициатива устанавливает условия эксгумации, перезахоронения и дальнейшего использования места захоронения между родственниками.
Следует отметить, что сейчас ритуальные службы Молдовы предлагают своим клиентам кремацию их близких в ближайшем к Молдове крематории в Одессе. И стоит эта процедура около 500 евро.