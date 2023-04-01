На рассмотрение депутатам Верховного Совета ПМР поступило сразу несколько законопроектов, которые регулируют вопросы разгосударствления и приватизации. По итогам рабочих совещаний, было принято решение взять за основу один законопроект, который представило Правительство ПМР, а остальные отклонить. Однако в основную законодательную инициативу депутаты профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам внесли ряд изменений и дополнений из альтернативных законопроектов, которые позволят сократить административные и финансовые затраты государства в сфере приватизации, сообщает пресс-служба ВС ПМР «Объявление о реализации государственного и муниципального имущества у нас публиковалось в газете «Приднестровье». И соответственно любой заинтересованный инвестор сталкивался с тем, что газету нужно было найти. Мы понимаем, что сегодня уже очень многое делается в интернете. И для того, чтобы эта норма работала достаточно прогрессивно, внеслись корректировки, что информация об объектах, которые включены в программу приватизации, и объявление о торгах могут быть опубликованы на электронных порталах соответствующих министерств и ведомств», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Отдельно депутаты профильного Комитета посчитали необходимым оговорить преимущественное право членов трудового коллектива, арендаторов или акционеров общества на выкуп объекта или его доли и их очередность в случае приватизации объекта.
«У нас в течение этого периода времени было достаточно случаев, когда приватизировались либо имущественные комплексы, либо здания и сооружения юридических лиц. И трудовой коллектив по итогам собрания изъявлял желание быть собственником этого имущества. Они формировали юридическое лицо. Таким образом норма закона давала возможность людям, которые работали со времен формирования этого объекта, со времен Советского Союза реализовать свое право и стать собственником. И мы сейчас внесли корректировку для того, чтобы преимущество трудового коллектива было закреплено на законодательном уровне. Приоритетнее, если арендатор тоже пожелал приобрести это имущество», - разъяснил Виктор Гузун.
Еще одно новшество в законе касается работы непосредственно членов приватизационной комиссии. Парламентарии посчитали, что при голосовании по итогам торгов достаточно двух вариантов: «за» или «против». А вот пункт «воздержался» следует исключить. По мнению депутатов профильного Комитета, это позволит принимать решения быстрее, более взвешенно.
Депутаты Верховного Совета с мнением своих коллег из Комитета по экономической политике, бюджету и финансам согласились. Изменения и дополнения в закон «О разгосударствлении и приватизации» приняты во втором окончательном чтении. Документ направлен на подпись Президенту ПМР.