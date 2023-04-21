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Профобучение осужденных

Профобучение осужденных

В воспитательном учреждении Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики завершилось обучение несовершеннолетних осужденных по специальности «слесарь по ремонту автомобилей». Пятимесячные обучающие курсы были организованы на базе Каменского политехнического техникума им. И.С. Солтыса.

Накануне обучаемые по специальности «слесарь по ремонту автомобилей» успешно прошли итоговую аттестацию. Из девяти слушателей группы итоговый экзамен в стенах воспитательного учреждения ГСИН МЮ ПМР сдавали восемь человек, передаёт NewsPMR.Com

В течение пяти месяцев девять воспитанников учреждения являлись слушателями группы профессиональной подготовки. В процессе обучения ими была освоена программа теоретического и практического обучения.

Для проведения теоретических занятий в учебном корпусе учреждения оборудован класс, оснащенный демонстрационными плакатами по данной профессии. Для практического изучения узлов и агрегатов автомобиля в помещении установлен двигатель от автомобиля в качестве пособия. Каждый обучаемый персонально, под руководством преподавателя, разбирал и собирал узлы двигателя, закрепляя свои теоретические знания и обретая практические навыки в регулировке узлов и ремонте возможных поломок двигателя.

По итогам проверки знаний экзаменационная комиссия положительно аттестовала восемь обучаемых по специальности «слесарь по ремонту автомобилей».

Майя Караман, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 15:25
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