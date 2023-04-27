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Осторожно, клещи!

Осторожно, клещи!

Клещи – маленькие и опасные паразиты, обитающие в лесных и парковых зонах. Они являются переносчиками боррелиоза и энцефалита – серьёзных инфекционных заболеваний, представляющих угрозу здоровью и жизни человека. Активизируются клещи весной и в первой половине лета.

В Приднестровье уже зафиксированы первые случаи укусов. Врач - травматолог-ортопед ГУ РКБ Вячеслав Величко рассказал, что в этом году за медицинской помощью в Республиканскую клиническую больницу обратились 15 человек. Преимущественно тираспольчане, передаёт novostipmr.com

«Ежедневно в РКБ за оказанием медицинской помощи от укусов клещей обращаются порядка 2-3 человек разного возраста. Это и дети, молодые люди, взрослое население, а также люди пожилого возраста. Кто-то, заметив клещей, идёт к нам сразу же, и это правильное решение. Некоторые пытаются вытащить насекомое самостоятельно и в большинстве случаев травмируют его. В связи с чем извлечь его становится в разы труднее», - говорит врач.

Самостоятельное же вмешательство опасно в первую очередь для здоровья самого человека. Грозит заражением энцефалитом (острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы), переносчиками которого являются клещи.

Также при неправильном извлечении клеща, пострадавший может заразиться клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). При данном заболевании человек испытывает признаки общей интоксикации: возникают лихорадка, озноб, головные боли и ломота в теле. Симптомы напоминают грипп или простуду.

Вячеслав Величко отметил, что все приднестровцы, обратившиеся за помощью, проявили высокую осведомлённость в этом деле и не пробовали вытащить насекомых самостоятельно.

В Тирасполе, как и во всём Приднестровье, ведётся борьба с клещами. Её проводят сотрудники ГУП «Республиканский центр профилактической дезинфекции».

Так, в столице 25 и 26 апреля прошла первая обработка местности от насекомых. Специальным раствором были обработаны: территории парков «Победа», им. Кирова; набережная и гребная база.

В Республиканском центре профилактической дезинфекции отметили, что в мае пройдёт вторая обработка, направленная против клещей, а также уже и от комаров.

«Специалисты обработают район Колкотовой балки, озеро в центре города, обводной канал, "Шумовую балку", т. е. все те места, где преимущественно, есть водоёмы. Всего за весну-лето в борьбе с клещами проводится шесть подобных обработок», - пояснила представитель центра.

Впереди майские праздники. Многие отправятся на природу. Нужно заблаговременно обезопасить себя и близких от укусов клещей. Так, специалисты советуют надевать одежду, под которую насекомым будет сложно проникнуть. Это могут быть куртки или плащи с длинными рукавами, высокие ботинки на шнуровке или сапоги, головной убор. Приветствуются манжеты, облегающие запястья, застежки на молниях. На шею можно повязать шарф.

Также рекомендуется использовать репелленты – специальные химические средства, которые отпугивают или парализуют клещей. Эти средства хороши тем, что их можно наносить и на кожу (на открытые участки), и на одежду.

Клещ никогда не впивается сразу, от получаса до нескольких часов он выбирает место укуса. Ползущий клещ, задевающий волоски на теле, чувствуется моментально, и его ни с чем не спутаешь. Это даёт неплохие шансы быстро его обезвредить.

  • Сегодня, 15:41
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