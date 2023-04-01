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В Бендерской крепости состоится народное гуляние "Первомайский пикник"

В Бендерской крепости состоится народное гуляние "Первомайский пикник"

30 апреля в парке им св. князя Александра Невского Бендерской крепости откроется сезон фестивалей. Бендерчан и гостей города ждёт Первомайский пикник, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры

Традиционно для зрителей подготовят множество локаций. Среди них: детская Baby-paty, для любителей активного отдыха организуют Фитнес-пикник.

Тех, кто хочет испытать благосклонность фортуны, приглашают на Удачный пикник. Охотников традиционного отдыха с глинтвейном и шашлыком ждут на программе «Пикник по-нашему».

Для любителей искусства подготовили Арт-пикник с концертом.

Начало фестиваля в 15:00. Приглашаются все желающие, вход свободный.

В Бендерской крепости состоится народное гуляние "Первомайский пикник"

  • Сегодня, 15:52
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