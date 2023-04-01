Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Бендерской крепости состоится народное гуляние "Первомайский пикник"
30 апреля в парке им св. князя Александра Невского Бендерской крепости откроется сезон фестивалей. Бендерчан и гостей города ждёт Первомайский пикник, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры
Традиционно для зрителей подготовят множество локаций. Среди них: детская Baby-paty, для любителей активного отдыха организуют Фитнес-пикник.
Тех, кто хочет испытать благосклонность фортуны, приглашают на Удачный пикник. Охотников традиционного отдыха с глинтвейном и шашлыком ждут на программе «Пикник по-нашему».
Для любителей искусства подготовили Арт-пикник с концертом.
Начало фестиваля в 15:00. Приглашаются все желающие, вход свободный.
- Сегодня, 15:52
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.