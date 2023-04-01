Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" 26 апреля впервые в истории начала экспорт электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества, передает mybusiness.md со ссылкой на Українські Новини.
Согласно сообщению, первым зарубежным покупателем электроэнергии компании стала Молдова.
"Экспорт позволит "Центрэнерго" уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС. Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объемы экспорта электроэнергии", - говорится в сообщении.
В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.
78,289% акций компании принадлежат государству в лице Фонда госимущества.
Об объёмах и цене, по которой Молдова покупает эту электроэнергию, в сообщении Фонда госимущества Украины не сообщается.