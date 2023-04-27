Признаков подготовки к боевым действиям у конфликтующих сторон - Молдовы и Приднестровья - нет, обстановка находится под полным контролем Совместных миротворческих сил. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, передаёт novostipmr.com
Приднестровская сторона вновь подняла вопрос о выезде ОКК для проверки состояния миротворческих постов и их готовности к несению службы в весенне-летний период.
«Мы надеемся, что все-таки придем к общему знаменателю в этом вопросе, - отметил Олег Беляков. – Это все-таки наша работа. Какие бы тезисы ("Давайте доверять нашим военным" и тому подобное) молдавская сторона ни выдвигала, есть моменты, которые относятся к компетенции Объединенной контрольной комиссии. Мониторинг постов в Зоне безопасности – это системная работа, которую комиссия вела повседневно в течение 30 лет. Мы должны были знать, в каком состоянии находятся наши Вооруженные силы, наши миротворческие посты, военные наблюдатели, и на этой основе строить свою работу на заседаниях ОКК».
Олег Беляков констатировал, что молдавская сторона уклоняется от проведения совместных тренировок миротворцев, ссылаясь на то, что контингенты для несения службы прибывают уже подготовленными.
«Действительно, приднестровские миротворцы прибывают в Зону безопасности подготовленными к выполнению своих функций, - согласился Олег Беляков. – Это специально обученный личный состав. Российские миротворцы тоже имеют отличную подготовку. Не сомневаемся и в том, что молдавские миротворцы тоже компетентны в своей работе. Но остается вопрос о слаженности в деятельности подразделений. Когда одну и ту же задачу выполняют российские, молдавские и приднестровские миротворцы, совместные тренировки по слаживанию деятельности подразделений – это рутинная работа, которая заложена в приказы Объединенного военного командования, решения ОКК, в план организационных мероприятий, в том числе и на 2023 год».
При этом Олег Беляков отметил, что, уклоняясь от проведения совместных тренировок, делегация молдавской стороны высказывает претензии по поводу проведения российской стороной мероприятий по поддержанию боевой готовности.
Глава приднестровской делегации подчеркнул, что в соответствии с основополагающими документами миротворческой операции деятельность российского контингента контролю не подлежит. Наоборот, это он должен контролировать деятельность конфликтующих сторон, то есть Молдовы и Приднестровья. Делегация России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье отклонила обвинения властей Молдавии в нагнетании напряженности в зоне безопасности, сообщает ТАСС
"С учетом непростой ситуации в регионе российская делегация с пониманием относится к возникающим озабоченностям коллег по ОКК и готова к их предметному обсуждению. В то же время вынесение в публичную плоскость поспешных и неоднозначных трактовок ситуации в зоне безопасности только провоцирует напряженность", - говорится в комментарии российской делегации, с текстом которой в ОКК ознакомили корреспондента ТАСС. Комментарий стал ответом на распространенное на прошлой неделе заявление молдавской делегации в комиссии, в котором утверждалось, что тренировки российских миротворцев с использованием бронетранспортеров "нагнетают напряженность в зоне безопасности".
"Обязательный уведомительный и согласовательный режим перемещения военных формирований и военной техники распространяется только на конфликтующие стороны (Молдова и Приднестровье) и не относится к российскому воинскому контингенту", - указано в заявлении.
Российские миротворцы введены в зону конфликта на основании соглашения с Молдовой "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года.