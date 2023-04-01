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В Приднестровье в пятый раз писали «Диктант Победы»

В Приднестровье в пятый раз писали «Диктант Победы»
фото: пресс-служба Министерства обороны ПМР

27 апреля приднестровцы разного возраста по всей республике писали Диктант Победы. За 45 минут им необходимо было ответить на 25 вопросов, включающих события: Сталинградской и Курской битв, прорыва блокады Ленинграда, Нюрнбергского процесса и других ключевых исторических событий. В Приднестровье Диктант Победы проводят пятый раз подряд.

Среди участников были и воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР.

«У каждого из нас есть предки, которые участвовали и даже погибли в Великой Отечественной войне. Эта акция важна для сохранения истории. Мы чтим память тех, кто подарил нам мирное небо», – отметил суворовец Иван.

Акция организована представительством Россотрудничества при поддержке Министерства просвещения и Государственной службы по культуре и историческому наследию ПМР.

Отметим, что в республике для написания Диктанта Победы было подготовлено более 50 площадок. Мероприятие проходит по всей России и за её рубежом, а также на официальном сайте акции.
  • Вчера, 21:13
  • DTV
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