27 апреля приднестровцы разного возраста по всей республике писали Диктант Победы. За 45 минут им необходимо было ответить на 25 вопросов, включающих события: Сталинградской и Курской битв, прорыва блокады Ленинграда, Нюрнбергского процесса и других ключевых исторических событий. В Приднестровье Диктант Победы проводят пятый раз подряд.
Среди участников были и воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР.
«У каждого из нас есть предки, которые участвовали и даже погибли в Великой Отечественной войне. Эта акция важна для сохранения истории. Мы чтим память тех, кто подарил нам мирное небо», – отметил суворовец Иван.
Акция организована представительством Россотрудничества при поддержке Министерства просвещения и Государственной службы по культуре и историческому наследию ПМР.
Отметим, что в республике для написания Диктанта Победы было подготовлено более 50 площадок. Мероприятие проходит по всей России и за её рубежом, а также на официальном сайте акции.