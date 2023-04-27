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Новые правила приема у врачей по полису

Новые правила приема у врачей по полису
фото из открытых источников

Министр здравоохранения РМ Алла Немеренко направила всем поликлиникам приказ с новыми правилами приема у врачей по полису. Отныне застрахованные лица смогут посещать врачей узких специальностей без назначения семейного врача. Минздрав также «категорически запрещает» взимать с застрахованных лиц плату за любую консультацию или исследование, предусмотренные Единой программой обязательного медстрахования, передаёт newsmaker.md

Теперь застрахованные пациенты при наличии медицинских показаний смогут воспользоваться бесплатными консультациями врачей-специалистов в районах или муниципиях без направления семейного врача. В то же время госпитализация в районные и городские больницы осуществляется по направлению семейного врача или врача-специалиста.

Немеренко также обозначила в приказе, что все консультации врачей-специалистов должны быть бесплатными для застрахованных лиц.

«И самое главное — категорически запрещается взимать с застрахованных лиц плату за любую консультацию или исследование, предусмотренные Единой программой медстрахования. (…) С сегодняшнего дня не работает система „не хочешь ждать — плати, и мы тебя примем сейчас“ или „нет направления — плати!“. Поликлиника, в которой вы зарегистрированы, не имеет права взимать с вас плату, если у вас есть страховой полис. Это же относится и к жителям всего района, когда они обращаются к профильным специалистам в консультативное отделение районных центров», — написала Немеренко в Facebook.

Напомним, в начале апреля правительство внесло поправки в Единую программу обязательного медстрахования. Больше не нужно стоять в очереди к семейному врачу и ждать направления к специалисту, если у вас, например, синусит. Можно самому записаться на прием к ЛОРу.
  • Вчера, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 49
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