В ходе заседания 27 апреля было рассмотрено 14 законодательных инициатив Правительства, ориентированных на совершенствование налогового законодательства. Представили их заместитель Председателя Правительства Станислав Касап и министр финансов Алена Рускевич.
Ряд законопроектов предлагают дополнить перечень видов специальных налоговых режимов, действующих на территории Приднестровья, специальным налоговым режимом – упрощенная система налогообложения Коллегии адвокатов ПМР. Документ закрепляет на постоянной основе упрощенный механизм налогообложения адвокатской деятельности. Впервые он введен в январе 2020 года. До этого момента Коллегия адвокатов уплачивала единый социальный налог в размере 25%, подоходный налог – в размере 15%, а обязательный страховой взнос – 3%, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Предложенный Правительством упрощенный механизм подразумевал ежемесячную уплату подоходного налога и ЕСН с фиксированного размера налогооблагаемой базы, а обязательного страхового взноса с реально полученного дохода.
«Внедрение указанного механизма налогообложения доходов от профессиональной деятельности адвокатов позволило достичь прозрачности, открытости во взаимоотношениях Коллегии адвокатов и ее членов. Кроме того, это привело к увеличению поступлений налоговых платежей. В частности, размер уплаченных зарплатных налогов увеличился в 3,3 раза по сравнению с периодом, когда данный механизм не применялся», — сообщил Вице-премьер.
Эффективность реализации такого подхода доказана временем, поэтому Правительство считает возможным его применение на постоянной основе. По оценке экспертов, в 2023 году от реализации закона ожидается поступление более 1 млн рублей.
Следующий блок законопроектов представила министр финансов. Большая их часть ориентирована на упрощение расчета и уплаты налогов. Действующий ныне механизм зачастую создает неудобства для налогоплательщиков и требует от них больших трудовых затрат, а также приводит к сложностям администрирования и контроля со стороны налоговых органов. Так, например, предложено уплачивать единый социальный налог в части, подлежащей зачислению в ЕГФСС, единым платежом без необходимости распределения суммы налога. Это позволит высвободить трудовые, временные и финансовые ресурсы как налогоплательщиков, так и контролирующих органов.
«Безусловно, я считаю, это огромный шаг вперед, когда бухгалтерам не нужно заниматься расщеплениями, потому что основные, как показывает статистика, нарушения налогового законодательства связаны с уплатой подоходного налога и единого социального налога. Мы в этом направлении должны и дальше работать. Напоминаю, концепция Правительства в том, чтобы бизнес не тратил время на уплату налогов. Это должно работать на автомате», — подчеркнул Александр Розенберг.
Также разработаны проекты законов, предполагающих оптимизацию процедуры составления и предоставления отчетности по плате за землю во взаимосвязи с иными налогами, которые уплачиваются землепользователями. В результате налоговое администрирование станет проще, понятнее и менее трудозатратным.
Все рассмотренные сегодня инициативы в ближайшее время будут направлены в Верховный Совет.