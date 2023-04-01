Правительство на протяжении последних лет ведет активную работу по совершенствованию системы оказания поддержки социально незащищенным категориям граждан. Пристальное внимание уделяется людям с особыми потребностями жизнедеятельности. На данном этапе рассматривается возможность создания на территории Приднестровья специализированных центров дневного пребывания для инвалидов с детства с психоневрологическими отклонениями в развитии, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Действующие на сегодняшний день Центры реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья предназначены для осуществления социальной, психологической, педагогической и медицинской реабилитации пациентов только до восемнадцати лет. Для обеспечения подобным спектром услуг совершеннолетних людей с особыми потребностями жизнедеятельности необходимы специализированные учреждения, которых в республике нет. Проект по организации таких объектов разработал Минсоцзащиты. Соответствующую «дорожную карту» по их созданию утвердили на прошедшем заседании Правительства.
В представленный план мероприятий входит поэтапное открытие трех центров дневного пребывания в Тирасполе, Бендерах и Слободзейском районе. Реализация «дорожной карты» рассчитана на среднесрочную перспективу. Разработанные меры поспособствуют эффективному развитию системы социального обслуживания данной категории граждан и созданию всех необходимых условий для ухода и реабилитации инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи по заключению ЛПУ.
Исполнение данных мероприятий в 2023 году потребует дополнительных затрат ресбюджета. Их окончательный объем будет определен по результатам обследования объектов, выделенных для строительства. Финансирование предлагается осуществлять за счет экономии денежных средств, складывающейся по результатам действия программы Фонда капитальных вложений текущего года. «Действующее законодательство предполагает государственную поддержку людей с ОВЗ лишь до восемнадцати лет. Такой подход неверный, его необходимо менять. Подход должен быть планомерным. Особого внимания такие люди требуют на протяжении всей жизни, а не только до совершеннолетия», — выразил мнение Премьер.
На данном этапе предстоит проработка вопроса на законодательном уровне.