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«И Путина не впустим»: Премьер-министр Молдовы объявил о «черном списке» россиян

«И Путина не впустим»: Премьер-министр Молдовы объявил о «черном списке» россиян

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что у властей есть «черный список» россиян, которым запретили въезд в Молдову. Скоро этот список могу обнародовать, заявил Речан в эфире передачи Cutia Neagră на TV8.

Премьер-министр сказал, что в «черный список» вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Дорин Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров, сообщает newsmaker.md

«У нас длинный список, и каждого человека из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место», — отметил Речан.

Премьер-министр отметил, что «черный список» пока не обнародовали, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают о нем. Дорин Речан также допустил, что власти разместят список в открытом доступе.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не впустили в Молдову и признали «нежелательным лицом». Он хотел поддержать кандидата в башканы Гагаузии Виктора Петрова и выступить на Международном конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии.

Позже пограничная полиция Молдовы напомнила, что «власти ранее просили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны».

  • Сегодня, 08:22
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