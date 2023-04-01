Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что у властей есть «черный список» россиян, которым запретили въезд в Молдову. Скоро этот список могу обнародовать, заявил Речан в эфире передачи Cutia Neagră на TV8.
Премьер-министр сказал, что в «черный список» вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Дорин Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров, сообщает newsmaker.md
«У нас длинный список, и каждого человека из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место», — отметил Речан.
Премьер-министр отметил, что «черный список» пока не обнародовали, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают о нем. Дорин Речан также допустил, что власти разместят список в открытом доступе.
17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не впустили в Молдову и признали «нежелательным лицом». Он хотел поддержать кандидата в башканы Гагаузии Виктора Петрова и выступить на Международном конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии.
Позже пограничная полиция Молдовы напомнила, что «власти ранее просили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны».