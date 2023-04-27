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Незапланированный визит в Кишинев Министра иностранных дел Украины

Незапланированный визит в Кишинев Министра иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба, Майя Санду. Иллюстрация: președinte.md

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл 27 апреля с незапланированным визитом в Кишинев, где встретится с президентом РМ Майей Санду. Об этом сообщила администрация главы государства, подтвердив, что поездка не была анонсирована украинской стороной заранее, сообщает eadaily.com

В президентуре уточнили, что Санду и Кулеба обсудили ситуацию на Украине и ее влияние на весь регион, а также проблемы в области безопасности. Консультации также будут посвящены возможностей взаимной поддержки Молдовы и Украины в реализации реформ и ускорении европейской интеграции обеих стран. При этом Санду подчеркнула, что Кишинев поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность соседей.

«Молдова поддерживает мирный план Украины и выступает за создание международного трибунала, который займется расследованием военных преступлений и наказанием виновных в российской агрессии», — добавила Майя Санду.

Однако, учитывая срочный характер поездки главы украинской дипломатии очевидно, что за официальной повесткой скрыты темы, что называется «не для прессы»
Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба, пишет РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Нику Попеску в четверг, 27 апреля. По его словам, на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС, передает rbc.ua

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Сейчас там 35 стран", – написал Кулеба после встречи в Twitter.

Незапланированный визит в Кишинев Министра иностранных дел Украины

Незапланированный визит в Кишинев Министра иностранных дел Украины
фото из открытых источников

  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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