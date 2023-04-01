Администрация Президента ПМР направила на рассмотрение в Верховный Совет проект закона «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О безопасности дорожного движения», направленный на предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, сообщает newspmr.com
В пояснительной записке к законопроекту приводятся статистические данные за последние три года:
В 2020 году в республике произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (специальные транспортные средства), в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Вина водителей специальных транспортных средств установлена в 16 случаях и составляет 84 процента от общего количества дорожно-транспортных происшествий.
В 2021 году произошли 30 дорожно-транспортных происшествий с участием специальных транспортных средств, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Вина водителей специальных транспортных средств установлена в 20 случаях и составляет 67% от общего количества дорожно-транспортных происшествий.
За 2022 год на территории Приднестровской Молдавской Республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием специальных транспортных средств. В результате данных дорожно-транспортных происшествий погиб 1 человек и 5 получили травмы различной степени тяжести.
«Данная статистика показывает, что водители специальных транспортных средств не всегда правильно оценивают дорожную ситуацию, в том числе интенсивность транспортного потока, и не обладают достаточными навыками вождения в нештатных ситуациях, что приводит к травматизму и гибели людей», - подчеркивается в пояснении к законодательной инициативе.
Кроме того, отмечают авторы, ряд специальных транспортных средств получили существенные повреждения и не подлежат ремонту или восстановлению. Указанные дорожно-транспортные происшествия совершены с участием транспортных средств скорой медицинской помощи, инкассации и милиции.
С учетом указанных обстоятельств, проектом закона предлагается:
- установить положения, согласно которым для категории водителей, управляющих специальными транспортными средствами, будут предусмотрены дополнительные требования по их подготовке и допуску для участия в дорожном движении посредством принятия нормативного правового акта Правительства ПМР;
- полномочия по разработке указанных требований предлагается возложить на уполномоченный Президентом ПМР исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится обеспечение безопасности дорожного движения.