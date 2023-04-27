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В аэропортах Таиланда запрещено употреблять три слова

В аэропортах Таиланда запрещено употреблять три слова

Желающих избежать тюрьмы и крупного денежного штрафа туристов призвали отказаться от употребления трех слов в аэропортах Таиланда. Об этом пишет портал The Thaiger.

Так, по данным компании Airports of Thailand (AOT), в тайских авиагаванях и во время полетов категорически запрещается произносить слова «бомба/взрыв» (raberd), «террористический акт» (kankorkanrai) и «угон» (jee khruangbin или plon khruangbin), пишет lenta.ru

Также стало известно, что употребившим вышеуказанные слова пассажирам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и/или штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей).

AOT обратилась в Facebook, чтобы напомнить пассажирам о своей политике в отношении того, что недопустимо говорить и делать в аэропорту, после скандала, вызванного тайской моделью в социальных сетях, которая сняла себя на видео, намеренно повторяющей слово “бомба” (raberd) в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.

Нисамани “Нут” Лертворапонг подверглась критике в Интернете за то, что незаметно вставила слово “бомба” в свои предложения в аэропорту – например, “Я хочу съесть лапшу с бомбочками из рыбных шариков”, "твое платье - бомба”.

Некоторые пользователи сети сказали, что модель всего лишь пошутила, которую не следует воспринимать так серьезно. Другие говорили, что подобные выходки могут привести к задержке рейса, если их услышат сотрудники, которым приходится выгружать весь багаж для проверки с помощью автомата и проводить дополнительные проверки безопасности.
  • Сегодня, 09:48
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