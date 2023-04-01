Пресса и некоторые политики Молдовы подняли большой шум из-за совершенно рутинной технической процедуры. Речь идет о ситуации, которая имела место 19 апреля примерно в 4 часа 40 минут утра. Напомним, что ранее молдавская делегация распространила заявление, в котором указывалось, что бронетранспортер российских миротворцев покинул территорию поста, доехал до расположенного неподалеку поста полиции, а потом вернулся обратно.
«Есть техника, ее необходимо содержать в исправном состоянии, - объяснил сопредседатель ОКК от Российской Федерации Александр Андреев. – Надо завести машину, проверить, в состоянии ли она двигаться», цитирует Андреева novostipmr.com
Российский дипломат подчеркнул, что проверка была плановой, и молдавская сторона была извещена о дате ее проведения. Как отмечается в распространенном сегодня официальном заявлении российской делегации, в журнале оперативного дежурного Миротворческих сил была сделана соответствующая запись. Во избежание провокаций не было оглашено лишь время проведения проверки. Она было специально назначено на раннее утро, чтобы не создавать препятствий дорожному движению и не беспокоить местное население.
«Это совершенно не стоило того, чтобы раздувать из этого целую медиакомпанию», - отметил Александр Андреев.
При этом в молдавских средствах массовой информации высказывались разные версии события – начиная от «пьяных солдат, решивших покататься на бронетранспортере» чуть ли не до пулеметного обстрела поста полиции.
«Нам говорят, что мы должны согласовывать перемещение военной техники и воинских формирований по Зоне безопасности, - добавил Александр Андреев. – Это все-таки не совсем так. Если внимательно читать документы миротворческой операции, там говорится, что ОКК осуществляется контроль за техникой сторон конфликта. Россия не является стороной конфликта».
Сопредседатель ОКК от России отметил, что попытки контролировать российский контингент могут привести к невозможности проведения миротворческой операции. Поскольку даже рутинная техническая процедура может быть заблокирована из-за отсутствия консенсуса в Объединенной контрольной комиссии.
«Это следует из целого ряда базовых документов, - сказал российский дипломат. – И иное прочтение и ссылки на решения ОКК – это либо невнимательность, либо лукавство».
Александр Андреев отметил, что российская делегация относится с пониманием к обеспокоенности, высказанной делегацией Республики Молдова, готова обсуждать ее на заседаниях ОКК, объяснять свою позицию, находить какие-то компромиссы.
«Но, еще раз повторюсь, это очень деликатная тема – то, что связано с безопасностью, с какими-то вещами, которые в Зоне безопасности происходят, , - подчеркнул сопредседатель ОКК от России. – И устраивать из этого медиакампанию контрпродуктивно и не помогает достижению нашей общей цели».