Парламент Молдовы на заседании 28 апреля одобрил проект о денонсации соглашения с межгосударственной телерадиокомпанией «МИР». За проголосовали депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS), против — Блок коммунистов и социалистов, пишет newsmaker.md
Депутаты от PAS поддержали проект.
«Пока вы не осудите вторжение России в Украину, вы не имеете морального права рассуждать о демократии в Молдове, о том, что мы делаем в масс-медиа, и о наших усилиях для того, чтобы остановить пропаганду. Я еще раз призываю вас осудить войну», — заявил Раду Мариан, обращаясь к оппозиции.
Депутат-коммунист Диана Караман ответила: «Говорить о моральных ценностях точно не вам. Потому что те, кто издевается над собственным народом, точно не имеет моральное право читать лекции другим». Проект, представленный госсекретарем правительства, Караман назвала «лицемерным».
Проект о денонсации договора с Межгосударственной телерадиокомпанией "Мир" был принят молдавским парламентом в первом чтении на заседании в пятницу, за это проголосовали 55 депутатов от правящей PAS.
Автором инициативы ранее выступила президент Республики Молдова Майя Санду, пишет sputniknews.ru
Кабинет министров одобрил решение о денонсации на своем заседании 19 апреля. Против проекта выступила башкан Гагаузии Ирина Влах, которая подчеркнула, что посредством платформы телерадиокомпании "Мир" Молдова может продвигать свои интересы и представлять свою точку зрения о событиях, происходящих в мире.
Премьер-министр Дорин Речан в ответ отметил, что не намерен в дальнейшем выделять деньги на пропаганду.
Представлявший проект госсекретарь правительства Артур Мижа заявил с трибуны парламента, что закрытие представительства телеканала "Мир" в Молдове позволит сэкономить финансовые средства и защитить информационное пространство страны.
«С 2000 по 2022 год представительству „МИР“ из государственного бюджета выплатили 40,3 млн. леев. Прекращение участия нашей страны в деятельности „МИР“ будет способствовать экономии финансовых средств и, что, возможно, более важно, подтвердит приверженность Молдовы защите национального и регионального информационного пространства», — сказал Мижа.
Обсуждение проекта вызвало ожесточенные споры и пикировку. Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адела Рэйляну задала вопрос, каким образом прямые трансляции на многомиллионную аудиторию фестивалей "Мэрцишор", "Приглашает Мария Биешу", празднования Дня независимости на телеканале "Мир" навредило Республике Молдова. В ответ Артур Мижа заявил, что у правительства нет статистики о количестве просмотров этого контента.
По словам Мижи, "Мир" на территории Молдовы не работает, однако государство должно продолжать платить 2,6 миллиона леев ежегодно.
Вице-спикер парламента Влад Батрынча с трибуны заявил, что депутаты от правящей PAS вместо решения социальных проблем заняты борьбой с оппозицией.
"Вам нравится телевидение, которое говорит только про PAS. Такое, как Moldova1. Вы превратили общественный телеканал в партийный. Другие не могут попасть на этот телеканал, потому что не из PAS. Пропагандой занимаетесь вы. Вы не хотите решать социальные проблемы, вместо этого вы боритесь с оппозицией, с собственными гражданами, с собственной страной. А где результаты? Вы прекрасно знаете, что если бы вы не создавали себе внутренних и внешних врагов, вам бы в принципе не было бы о чем говорить. Даже если бы у вас было 90 мандатов, вам бы все равно кто-то мешал”, – заявил депутат-социалист.
МТРК "Мир"- является медиаструктурой Содружества Независимых Государств (СНГ) и учредителем телеканалов "Мир ТВ" и "Мир 24" и не имеет лицензии на вещание, выданной Советом по телевидению и радио. Таким образом, не является поставщиком медиа-услуг под юрисдикцией Республики Молдова.
В настоящее время ретрансляция этих телеканалов приостановлена на время чрезвычайного положения после принятия по этому поводу постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, во время чрезвычайного положения в Республике Молдова запрещена трансляция или ретрансляция программ, произведенных в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Известно, что Кишинев не выполняет свои обязательства перед телекомпанией "Мир" с апреля 2022 года, это стало поводом для обращения в суд на Министерство финансов страны.
Телеканал "Мир" подал в суд на Минфин Молдовы
Телекомпания "Мир" подала в суд на Министерство финансов Молдовы в надежде добиться от него выплаты около 2,6 миллиона леев (порядка 146 тысяч долларов), недополученных в 2022 году. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор молдавского представительства компании Станислав Выжга.
"Наша позиция – выполните закон!"
Отделения "Мира" в каждой из стран финансируются государством-соучредителем телерадиокомпании. В конце 2021 года в Молдове был принят бюджет на 2022 год, в котором эти средства были предусмотрены. Однако получила телекомпания лишь треть от указанной в документе суммы, сообщает Sputnik
"Получается, закон о бюджете нарушен государственным органом – Министерством финансов. Соответственно, наша позиция: выполните закон. Его никто не отменял", – отметил Выжга.
По его словам, в Молдове достаточно людей, которых не устраивает, что страна обязана выполнять какие-либо обязательства в рамках Содружества Независимых Государств.
"Они настроены, чтобы уже наконец-то уйти на Запад в том или ином виде. Порвать все отношения со странами СНГ", – считает директор.
Телефонное право
Официально вещание каналов "Мир" и "Мир 24" не запрещено, однако еще в прошлом году после того, как Россия начала специальную военную операцию, все кабельные операторы прекратили их трансляцию.
"После 24 февраля, в начале апреля – в конце марта прошлого года, просто в устном порядке обзвонили кабельные сети и настоятельно порекомендовали отключить вещание в кабельных сетях. То есть официально никаких бумаг на эту тему нет", – подчеркнул Выжга.
В дальнейшем "Миру" объяснили, что эти меры связаны с тем, что телеканал транслировал информационно-аналитический продукт стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, что запрещено во время чрезвычайного положения, действующего сегодня в Молдове. Россия и Беларусь, например, действительно не подписывали этот документ, однако в личном разговоре представителей Минфина интересовали совсем другие вопросы.
"Они спросили, почему мы не осуждаем "российскую агрессию", – рассказал директор.
Он пояснил, что телекомпания не освещает военные конфликты, а рассказывает о культуре, экономике и образовании в том или ином государстве содружества.
"9 мая – уже пропаганда"
Нередко звучат и обвинения телеканала "Мир" в пропаганде.
Пресс-секретарь главы молдавского правительства Даниел Водэ заявил 4 апреля 2023 года, что государство больше не будет выплачивать "Миру" взносы. По его словам, страна не потратит из денег налогоплательщиков на создание "подстрекающих к войне и продвигающих дезинформацию" материалов ни лея.
"Парад 9 мая в Молдове сегодня – это уже пропаганда. Как в странах Балтии. Сейчас это уже константа", – посетовал Выжга.
Правительство Молдовы 19 апреля денонсировало соглашение с телекомпанией. Теперь представительство "Мира" в Молдове должны исключить из реестра Государственной регистрационной палаты как юридическое лицо.
Несмотря на отсутствие финансирования, молдавское представительство "Мира" не останавливалось в своей работе ни на минуту.