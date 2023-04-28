Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии, о создании которой стало известно 24 апреля. По её словам, ЕС всё активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве, сообщает russian.rt.com
«В качестве инструмента использует развёртывание своих полевых присутствий. Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, еэсовцы, как всегда, лукавят... Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — приводятся её слова на сайте МИД России.
Приводим полный текст без изменений:
"Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с учреждением в Молдавии новой партнерской миссии Евросоюза 808-28-04-2023
Вопрос: 24 апреля Совет ЕС одобрил учреждение в Молдавии новой партнерской миссии Евросоюза. Как Вы могли бы прокомментировать это решение?
Ответ: Действительно, решение о такой миссии было принято на прошедшей 24 апреля в Люксембурге встрече мининдел стран-членов ЕС. Видим, что Евросоюз все активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве. В качестве инструмента использует развертывание своих полевых присутствий.
Акцентируя «партнерский» характер новой миссии, есовцы, как всегда, лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией.
История посреднических усилий Евросоюза хорошо известна. Взять хотя бы бесплодные попытки ЕС реализовать достигнутую в рамках диалога Белград-Приштина договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, которая открыто саботируется косовскими властями при полном попустительстве ЕС и США. Да и «гражданская» миссия Евросоюза в Армении, развернутая по геополитическим мотивам в феврале с.г., не способствовала нормализации отношений в Закавказье. Так что похвастаться Евросоюзу пока нечем.
С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе. Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом", - говорится в сообщении МИД РФ
Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдовы в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.
Президент РМ Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.
Посла РФ вызвали в МИДЕИ из-за оскорбительных высказываний российских официальных лиц в адрес Молдовы
В МИДЕИ сообщили, что посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в ведомство "в связи с последними оскорбительными заявлениями некоторых российских официальных лиц в адрес Республики Молдова и Евросоюза", передаёт point.md
В дипломатическом ведомстве заявили, что не будут комментировать неприемлемые высказывания официальных лиц Российской Федерации.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык высказываний некоторых российских официальных лиц, но подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны", - отметили в ведомстве.