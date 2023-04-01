фото: mid.gospmr
Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Международного Комитета Красного Креста во главе с Кариной Леманн. Во встрече также приняли участие представители МККК Тарлан Агаев и Азат Доскожаев.
Открывая встречу, Александр Стецюк позитивно оценил текущий уровень двусторонних отношений между Приднестровьем и Красным Крестом и приветствовал оказываемую организацией гуманитарную поддержку беженцам, прибывшим в республику, сообщает
пресс-служба МИД ПМР
Основное внимание в ходе общения собеседники уделили системе здравоохранения Приднестровья и имеющимся в этой сфере потребностям. Представители МККК, в частности, рассказали о текущих проектных планах, предусматривающих улучшение качества медицинских услуг в Приднестровье и повышение потенциала лечебно-профилактических учреждений республики.
В завершение встречи стороны условились поддерживать регулярную коммуникацию и продолжить обмен мнениями по актуальным гуманитарным вопросам.
фото: mid.gospmr