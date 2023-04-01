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Цены на продукты питания

Цены на продукты питания
фото: tripadvisor.ru

За минувшие две недели отмечается снижение цен на тираспольском "Зелёном рынке" на молочную продукцию, местные овощи и живую рыбу, сообщает novostipmr.com

На 20 рублей подешевели огурцы. Ранее их продавали по цене от 40 до 65 рублей за килограмм, сегодня же их можно было приобрести от 25 до 45 рублей.

Помидоры, живой карп и творог упали в цене на 10 рублей. Сегодня, 28 апреля, килограмм помидоров продавали от 28 до 40 рублей, карпа за 65, творог – от 65 до 70.

Стоимость редиса снизилась на 8 рублей. Его сегодняшняя цена – 10-15 рублей за 1 кг.

На 5 рублей упала стоимость кабачков и грибов шампиньонов. Так, килограмм кабачков продают за 30 рублей, шампиньоны – от 57 до 65.

Немного подешевели яйца: десяток можно приобрести за 18-20 рублей.

По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.

инфографика: novostipmr.com

Цены на продукты питания

Цены на продукты питания

Цены на продукты питания

Цены на продукты питания

Цены на продукты питания
  • Сегодня, 14:40
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