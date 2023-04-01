Приднестровский пенсионер стал жертвой интернет-мошенников, которые списали с его банковской карты все доступные средства.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, к 65-летнему жителю республики обратилась его дочь, которая живёт в Польше. Она подала объявление в приднестровский паблик о продаже детской коляски. Покупатель нашёлся быстро, предложил оформить покупку и доставку через курьера «Новой почты». Для этого попросил указать данные банковской карты одного из приднестровских банков и поделился ссылкой на сайт компании «Новая почта». Пенсионер выполнил просьбу дочери и стал посредником.
Страница в интернете оказалась клоном. После ввода банковских реквизитов с карты мужчины были списаны все имеющиеся средства и лимит овердрафта.
Сумма материального ущерба, причинённого 65-летнему жителю республики, составила 2 150 рублей ПМР.
О чём стоит знать, чтобы не позволить мошенникам себя обмануть :
если вы продавец, с вами могут связаться в любом мессенджере;
контактируют преимущественно с молдавских номеров телефонов;
настойчиво уговаривают оформить покупку, то есть передачу денег и товара, через курьера «Новой почты»;
самое главное – мошенники сами отправляют ссылку, вам нужно только ввести банковские реквизиты.
Откажитесь от настойчивого предложения и не сообщайте личные данные и банковские сведения.