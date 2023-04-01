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Житель Приднестровья стал жертвой мошенников

Житель Приднестровья стал жертвой мошенников
фото: пресс-служба МВД ПМР

Приднестровский пенсионер стал жертвой интернет-мошенников, которые списали с его банковской карты все доступные средства.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, к 65-летнему жителю республики обратилась его дочь, которая живёт в Польше. Она подала объявление в приднестровский паблик о продаже детской коляски. Покупатель нашёлся быстро, предложил оформить покупку и доставку через курьера «Новой почты». Для этого попросил указать данные банковской карты одного из приднестровских банков и поделился ссылкой на сайт компании «Новая почта». Пенсионер выполнил просьбу дочери и стал посредником.

Страница в интернете оказалась клоном. После ввода банковских реквизитов с карты мужчины были списаны все имеющиеся средства и лимит овердрафта.

Сумма материального ущерба, причинённого 65-летнему жителю республики, составила 2 150 рублей ПМР.

О чём стоит знать, чтобы не позволить мошенникам себя обмануть :

если вы продавец, с вами могут связаться в любом мессенджере;

контактируют преимущественно с молдавских номеров телефонов;

настойчиво уговаривают оформить покупку, то есть передачу денег и товара, через курьера «Новой почты»;

самое главное – мошенники сами отправляют ссылку, вам нужно только ввести банковские реквизиты.

Откажитесь от настойчивого предложения и не сообщайте личные данные и банковские сведения.

  • Сегодня, 14:50
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