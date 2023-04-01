Депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в окончательном чтении проголосовали за внесение ряда изменений в Гражданский и Земельный Кодексы ПМР. Законодательную инициативу в парламент представило Правительство Приднестровской Молдавской Республики.
Принятый документ должен оптимизировать правовые механизмы, которые определяют порядок принудительного прекращения прав на земельные участки из-за их неиспользования по целевому назначению. А также откорректировать порядок отчуждения объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, право на который прекращено, сообщает пресс-служба ВС ПМР
В частности, некоторые дополнения в закон оговаривают перечень обстоятельств, когда земельный участок не может быть использован по назначению. Речь идет о природных катаклизмах и стихийных бедствиях, об отсутствии технической возможности подключения к инженерным сетям, из-за чего объект не может быть введен в эксплуатацию. Однако это отсутствие технической возможности необходимо будет доказать.
В этих случаях, срок возможного использования земельного участка будет продлеваться. В остальном же, если после выделения участка в течение трех лет там не проходят строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, его могут изъять и выставить на публичные торги. Коснутся эти изменения не только жилой застройки, но и коммерческих объектов.
Также в новой редакции закона оговаривается, что использование земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, в соответствии с его целевым назначением начинается со дня принятия решения о предоставлении участка. Само же разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектной документацией на строительство объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на срок не более десяти лет.