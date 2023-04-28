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Судьбу заброшенного здания Бендерского речного вокзала решают в суде

Судьбу заброшенного здания Бендерского речного вокзала решают в суде
фото из открытых источников

Судьбу заброшенного здания Бендерского речного вокзала пытаются решить через суд. 27 апреля состоялось первое заседание, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.

«Мы обратились в судебные инстанции для того, чтобы разрешить вопрос такого бесхозяйственно содержащегося здания», - рассказала начальник управления муниципальным имуществом госадминистрации Бендер Мария Колесник.

Собственник у здания есть. Но при этом оно не ремонтируется и находится в разрушенном состоянии: выбитые стёкла, трещины в стенах, граффити на фасаде, прилегающая территория в сорняках и мусоре.

«В 2016 году, по результатам обследования, здание было изношено уже более чем на 50%. Как с 2012 года объект был приватизирован, так по сегодняшний день он не эксплуатировался, и, естественно, его техническое состояние только ухудшается», - подытожила Мария Колесник.

Следующее заседание суда, ориентировочно, пройдёт в середине мая.

  • Сегодня, 21:28
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