Судьбу заброшенного здания Бендерского речного вокзала пытаются решить через суд. 27 апреля состоялось первое заседание, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал. «Мы обратились в судебные инстанции для того, чтобы разрешить вопрос такого бесхозяйственно содержащегося здания», - рассказала начальник управления муниципальным имуществом госадминистрации Бендер Мария Колесник.
Собственник у здания есть. Но при этом оно не ремонтируется и находится в разрушенном состоянии: выбитые стёкла, трещины в стенах, граффити на фасаде, прилегающая территория в сорняках и мусоре.
«В 2016 году, по результатам обследования, здание было изношено уже более чем на 50%. Как с 2012 года объект был приватизирован, так по сегодняшний день он не эксплуатировался, и, естественно, его техническое состояние только ухудшается», - подытожила Мария Колесник.
Следующее заседание суда, ориентировочно, пройдёт в середине мая.