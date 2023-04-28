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Весенний этап зарыбления водоемов Приднестровья

Весенний этап зарыбления водоемов Приднестровья
фото: agroeco.gospmr

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в 2023 году продолжает работы по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов республики. А именно: реки Днестр, протоки Турунчук (включая «Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук»), Дубоссарского водохранилища (включая Ягорлыкскую заводь Государственного заповедника «Ягорлык»), Кучурганского водохранилища.

Эти мероприятия направленны на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов Приднестровья. Осуществляются они за счет средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2023 год, сообщает пресс-служа Минсельхоза

26-27 апреля 2023 года, в рамках весеннего этапа зарыбления, в протоку Турунчук (Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») было выпущено одна тысяча 500 кг годовика белого амура, карпа, белого и пестрого толстолобиков.

Рыбопосадочный материал для проведения мероприятий по зарыблению и биологической мелиорации был предоставлен КФХ Кушнир А.И. с. Чобручи Слободзейского района. Ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала заверено ветеринарной справкой.

Весенний этап зарыбления водоемов Приднестровья
фото: agroeco.gospmr
  • Сегодня, 21:42
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