Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в 2023 году продолжает работы по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов республики. А именно: реки Днестр, протоки Турунчук (включая «Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук»), Дубоссарского водохранилища (включая Ягорлыкскую заводь Государственного заповедника «Ягорлык»), Кучурганского водохранилища.
Эти мероприятия направленны на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов Приднестровья. Осуществляются они за счет средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2023 год, сообщает пресс-служа Минсельхоза
26-27 апреля 2023 года, в рамках весеннего этапа зарыбления, в протоку Турунчук (Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») было выпущено одна тысяча 500 кг годовика белого амура, карпа, белого и пестрого толстолобиков.
Рыбопосадочный материал для проведения мероприятий по зарыблению и биологической мелиорации был предоставлен КФХ Кушнир А.И. с. Чобручи Слободзейского района. Ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала заверено ветеринарной справкой.