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ПРБ запускает конкурс на лучшие эскизные проекты памятных монет
1 мая стартует ежегодный конкурс Приднестровского республиканского банка на лучшие эскизные проекты памятных монет. С темами можно ознакомиться на сайте ПРБ.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку: анкету, пояснительную записку к графическому эскизу памятной монеты, эскизный проект.
Документы принимаются с 1 мая по 10 июня по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 71; также их можно направить по электронной почте info@cbpmr.net (с пометкой «Конкурс»).
Победителям конкурса вручат дипломы и премии. За каждый эскиз предусмотрено вознаграждение в размере 2 000 рублей ПМР.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 (533) 5-98-08.
- Вчера, 22:24
- DTV
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