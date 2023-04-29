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ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
Евгений Пригожин. Скриншот видео ТК пресс-служба Пригожина
Глава знаменитой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что это военная компания уже в ближайшем будущем перестанет существовать.
Данное громкое заявление он сделал в ходе своего интервью военному корреспонденту Семену Пегову. Отрывки этой беседы публикует Telegram-канал WarGonzo.
«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает», — сказал Пригожин.
Из приведенного отрывка можно понять, что это исчезновение «Вагнера» произойдет из-за тех потерь, которые военная компания несет в боях из-за нехватки боеприпасов.
Полностью интервью Пригожина с ошеломляющими заявлениями канал пообещал опубликовать в ближайшее время.
Ранее EADaily сообщало о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировали результаты совместных решений.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/04/29/chvk-vagner-skoro-perestanet-sushchestvovat-prigozhin
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