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ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин

ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
Евгений Пригожин. Скриншот видео ТК пресс-служба Пригожина

Глава знаменитой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что это военная компания уже в ближайшем будущем перестанет существовать.

Данное громкое заявление он сделал в ходе своего интервью военному корреспонденту Семену Пегову. Отрывки этой беседы публикует Telegram-канал WarGonzo.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает», — сказал Пригожин.

Из приведенного отрывка можно понять, что это исчезновение «Вагнера» произойдет из-за тех потерь, которые военная компания несет в боях из-за нехватки боеприпасов.

Полностью интервью Пригожина с ошеломляющими заявлениями канал пообещал опубликовать в ближайшее время.

Ранее EADaily сообщало о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировали результаты совместных решений.


Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/04/29/chvk-vagner-skoro-perestanet-sushchestvovat-prigozhin
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
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