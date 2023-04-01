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Air Moldova обязали вернуть пассажирам деньги за отмененные авиарейсы

Air Moldova обязали вернуть пассажирам деньги за отмененные авиарейсы
Фото: n4.md

Орган гражданской авиации сообщил о результатах внезапной проверки в Air Moldova. В ходе акции выявлены нарушения по возмещению денежных средств из-за отмены рейсов.

В этой связи, на Air Moldova наложили санкции за использование мошеннических коммерческих методов на основании ст. 344 абз. (3) пункт. г) Кодекса о правонарушениях.

“ОГА выдал следующее предписание: Air Moldova S.R.L. обязана до 2 мая 2023 года возместить полную стоимость билетов всем пассажирам, пострадавшим в результате отмены 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля 2023 г. Также авиаперевозчик обязан в течение суток представить потерпевшим письменное сообщение (в том числе в электронном формате), в котором будут указаны правила выдачи компенсации и помощи в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства №. 836 от 08.11.2012 с указанием адреса Органа гражданской авиации”, – говорится в пресс-релизе организации.

Орган гражданской авиации напоминает, что пассажиры могут отстаивать свои права, сделав запрос о стоимости билетов, и получить компенсацию в размере от 250 до 400 евро в зависимости от пункта назначения, передает rupor.md.

Все пассажиры, пострадавшие из-за отмены рейсов, могут подать заявку в авиакомпанию (по электронной почте, телефону, или обратиться в офис по адресу б-р Негруцци, 10), а если ситуация не разрешится, – подать жалобу в Орган гражданской авиации следующими способами:

В штаб-квартире Управления гражданской авиации в письменной форме;

По почте с электронной подписью;

Отправив петицию на электронную почту: info@caa.gov.md и secretariat@caa.gov.md.

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В случае отмены регулярного рейса обратиться на сайт http://www.caa.md, Защита прав потребителей, отмененные рейсы https://www.caa.md/zboruri-anulate-3-30

Если у вас есть жалоба на ненадлежащее обслуживание в сфере воздушного транспорта и связанной с ним деятельности, сообщите об этом в Управление гражданской авиации по адресу: мун. Кишинэу, бульвар Дачия, 80/2.

Орган гражданской авиации неоднократно сообщал о финансовых проблемах, с которыми сталкивается Air Moldova. В дальнейшем, ОГА рекомендует гражданам тщательно анализировать риски в случае приобретения билетов на самолет у данного авиаперевозчика, поскольку заявленные рейсы могут быть отменены, а вероятность получения компенсации минимальна.
  • Вчера, 22:25
  • DTV
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