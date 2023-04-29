В Тирасполе прошла церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий. На мемориале на территории бывшей Тираспольской крепости предали земле останки более 600 человек, которые за последние 4 месяца были извлечены из расстрельных ям вблизи сохранившегося порохового погреба крепости.
В траурных мероприятиях приняли участие Президент ПМР Вадим Красносельский с супругой, руководители органов госвласти Приднестровья, посол России в Молдове Олег Васнецов, представители движения «Наследники Побед», которые непосредственно занимались поисковыми работами, казаки и неравнодушные горожане, передает novostipmr.com.
Президент Приднестровья в ходе траурной церемонии призвал жителей республики помнить о тех страшных событиях, чтобы не допустить их повторения в будущем.
«От каждого здесь стоящего зависит наше будущее, зависит от вашего отношения к людям, от вашей любви, от вашей добродетели, от вашей способности простить, в конечном итоге Делайте добро, не лжесвидетельствуйте, любите ближнего своего, и я уверен, что никогда не придут к власти те руководители, после которых остаются расстрельные ямы и невинно убиенные. Всё зависит от нас», - обратился Вадим Красносельский к участникам церемонии.
Посол России в Молдове Олег Васнецов отметил, что приднестровцы, которые участвовали в поиске и эксгумации останков, делают очень важную работу в первую очередь для своих потомков.
«Вы делаете очень благодарную работу для своих детей, для внуков, для потомков с тем, чтобы люди знали и помнили, что представляет из себя история. История порой трагическая, не всегда светлая, с разными периодами, через которые проходили наши с вами родственники», - подчеркнул дипломат.
Руководитель движения «Наследники Побед», депутат Верховного Совета Игорь Буга отметил, что перезахороненные сегодня останки – это последние из тех, что оставались на территории бастиона. Также депутат поблагодарил участников движения за проделанный ими нелёгкий труд.
«5 долгих лет эти ребята и девчонки выполняли тяжелейшую работу. Несли службу во имя правды исторической. Сегодня можно спросить: зачем всё это надо? Когда-то было удобно всё затирать, забывать, не вспоминать, стыдливо прятать глаза Но всё это нужно действительно для нас, для наших детей и внуков, чтобы знали, помнили и не допускали подобного», - подчеркнул руководитель движения.
Поминальные службы по расстрелянным провели представители различных конфессий: протестантской, католической, старообрядческой и православной церквей, так как при жизни люди могли исповедовать разную веру.
В службе по православному обряду приняли участи митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир и архиепископ Тираспольской и Дубоссарский Савва.
В общей сложности за несколько лет на бывшей территории крепости были эксгумированы останки более 4,5 тыс. человек.
По завершении траурного мероприятия его участники посетили музей жертв политических репрессий. Экспозиция размещена в стенах порохового погреба Тираспольской крепости. Именно здесь ожидали своего последнего часа приговоренные к расстрелу, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Согласно архивным данным, в тесном помещении погреба одномоментно находились сотни репрессированных. Поднимаясь наверх, они последний раз в жизни видели небо, рассказал старший научный сотрудник НИЛ «Археология» ПГУ им. Шевченко Игорь Четвериков. С его участием прошли все этапы раскопок, эксгумации, перезахоронения, работы с документами.
Игорь Четвериков обратил внимание на фотографии погибших, отметив, что пока их десятки, но работа будет продолжена. Восстановить предстоит не только имена, но и лица тех, кто пал от пуль палачей. Посетителям музея рассказали, что каждая гильза-убийца учитывалась. Их собирали в специальные ящики, которые опускали в расстрельные ямы поверх тел. Извлечено 12 таких коробов. На музейных стендах есть личные вещи погибших. Сохранены нательные кресты различных вероисповеданий.
На территории мемориального комплекса возведён деревянный храм во имя новомученников и исповедников церкви русской. Здесь горят поминальные свечи в память о каждой жертве политических репрессий.