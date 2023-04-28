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Почти у 354 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство РМ

Почти у 354 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство РМ

Почти у 354 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство Республики Молдова, а около 363 тысяч зарегистрированы в Государственном регистре населения РМ.

Как уточнили в Бюро по реинтеграции Молдовы, на 31 марта 2023 года в Государственном регистре населения состоят на учете 362 926 человек с местом жительства на левом берегу Днестра и в городе Бендеры. При этом у 353 877 человек есть гражданство Республики Молдова, у 331 321 человека есть паспорт гражданина Республики Молдова, у 293 505 – удостоверение личности, передает moldpres.md.

Также с 1 января по 31 марта 2023 года 869 жителей Приднестровья воспользовались льготами при выдаче удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а 168 – при выдаче временного удостоверения личности.

В условиях упрощенного порядка получения гражданства Республики Молдова с 19 апреля 2018 года по 31 марта 2023 года гражданами страны были признаны 33 462 человека, из которых 23 067 (около 69%) – жители левобережья Днестра и города Бендеры, которые ранее получили документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Молдова.

Также за первый квартал с.г. 2 197 жителей региона обратились за регистрацией актов гражданского состояния, им было выдано 2 340 актов гражданского состояния и 1 663 дубликата.
  • Вчера, 22:41
  • DTV
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