Для проведения этих выборов было открыто 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. У избирателей есть выбор из восьми кандидатов, которые зарегистрировались для участия в предвыборной гонке, - передает IPN.
Для того, чтобы выборы на должность башкана считались состоявшимися, явка на избирательные участки должна составить не менее 50% зарегистрированных в списках избирателей. Это около 47 тысяч граждан Гагаузии из более чем зарегистрированных в избирательных списках 92 тысяч.
Центральная избирательная комиссия Комрата распорядилась напечатать 93 451 бюллетень, из которых 3 769 на гагаузском языке, 3 398 - на румынском языке, а большинство, 86 284, - на русском языке. Один бюллетень обошёлся в 0,95 лея.
В предвыборной гонке зарегистрировались восемь кандидатов:
Николай Дудогло,
Григорий Узун,
Михаил Формузал,
Виктор Петров,
Дмитрий Кроитор,
Сергей Чернев,
Евгения Гуцул и
Сергей Чимпоеш.
30 апреля состоятся и частичные выборы в Народное Собрание Гагаузии. Речь идет об Избирательном округе №9 Вулкэнешть и об Избирательном округе №17 Чок-Майдан. В связи с этим было напечатано 5314 избирательных бюллетеней.
Для мониторинга региональных выборов в АТО Гагаузия Центральная избирательная комиссия аккредитовала 75 международных наблюдателей.
До сих пор пост башкана занимала Ирина Влах. Она больше не могла баллотироваться, так как является главой АТО Гааузия уже второй срок подряд. Согласно действующему законодательству, „ни один человек не может занимать должность главы Гагаузии более двух мандатов подряд”.