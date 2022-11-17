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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 37 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 37 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 37 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37 млн куб. м на 30 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В субботу, 29 апреля, объем прокачки составил 37 млн куб. м., сообщает ТАСС.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 30 апреля может составить около 37 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с российской потоковой схемой.
  • Сегодня, 12:23
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