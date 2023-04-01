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Скончался известный модельер Вячеслав Зайцев

Скончался известный модельер Вячеслав Зайцев

В окружении модельера Вячеслава Зайцева сообщили о его кончине.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, он был доставлен в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. После этого его отправили в реанимацию и около 18:00 модельера не стало.

Вячеслав Зайцев был одним из самых известных модельеров, который в том числе создавал костюмы для звезд российской и советской эстрады, а также для спортсменов.

Мировая слава к нему пришла еще в советское время. Западная пресса придумала модельеру прозвище «Красный Диор». Именно Зайцев стал первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью-Йорке и Париже.

Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит «Пять лучших модельеров мира». Он работал со многими звездами, создал известный Дом Моды на проспекте Мира, являлся почетным гражданином Парижа и родного города Иваново.

Считается, что именно благодаря Зайцеву в коллекциях западных кутюрье появились элементы русского стиля, в первую очередь пушистые меховые шапки, богатая вышивка и павлопосадские узоры.

С 2007 по 2009 годы он вел передачу «Модный приговор» на российском Первом канале.

Еще одна грань таланта Зайцева — живопись. Персональные выставки художника проходили в США, Бельгии, Эстонии, а его работы значатся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи в Москве, музея Прадо в Мадриде и Галереи современного искусства в Варшаве.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами. В последние годы из-за недуга он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия. Исключение он сделал только для своего 85-летия.
  • Сегодня, 21:11
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