Одновременно с выборами башкана жители двух населенных пунктов Гагаузии выбирают и местных депутатов.
Выборы депутатов в Национальное собрание Гагаузии в селе Чок-Майдан и городе Вулканешты признаны состоявшимися. Об этом заявила председатель ЦИК автономии Яна Коваленко, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Одновременно с выборами башкана жители двух населенных пунктов Гагаузии выбирают местных депутатов.
По данным ЦИК автономии, в этих двух населенных пунктах проголосовало достаточное количество избирателей для признания выборов состоявшимися.
По данным на 15.00, в селе Чок-Майдан голосовать пришли 1044 человека (49,5%), а в вулканештском округе № 9 — 1527 избирателей (42,9%).
Для признания выборов в НСГ состоявшимися к урнам для голосования должно прийти не менее одной трети включенный в списки избирателей.
На выборах башкана Гагаузии по состоянию на 18.45 проголосовали 47 417 человека, что составляет 48,6% избирателей.
При этом самое активное голосование проходит в Котовском — 67,3%, а наименьшее пока количество людей пришло к избирательным урнам в Конгазе — 43,7%. В столице автономии, Комрате, явка составляет 45,6%.