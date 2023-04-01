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Выборы в Народное собрание Гагаузии признаны состоявшимися

Выборы в Народное собрание Гагаузии признаны состоявшимися
Фото: Sputnik.md

Одновременно с выборами башкана жители двух населенных пунктов Гагаузии выбирают и местных депутатов.

Выборы депутатов в Национальное собрание Гагаузии в селе Чок-Майдан и городе Вулканешты признаны состоявшимися. Об этом заявила председатель ЦИК автономии Яна Коваленко, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Одновременно с выборами башкана жители двух населенных пунктов Гагаузии выбирают местных депутатов.

По данным ЦИК автономии, в этих двух населенных пунктах проголосовало достаточное количество избирателей для признания выборов состоявшимися.

По данным на 15.00, в селе Чок-Майдан голосовать пришли 1044 человека (49,5%), а в вулканештском округе № 9 — 1527 избирателей (42,9%).

Для признания выборов в НСГ состоявшимися к урнам для голосования должно прийти не менее одной трети включенный в списки избирателей.

На выборах башкана Гагаузии по состоянию на 18.45 проголосовали 47 417 человека, что составляет 48,6% избирателей.

При этом самое активное голосование проходит в Котовском — 67,3%, а наименьшее пока количество людей пришло к избирательным урнам в Конгазе — 43,7%. В столице автономии, Комрате, явка составляет 45,6%.
  • Сегодня, 21:15
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