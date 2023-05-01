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Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив

Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив
Фото: point.md

1 мая, Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив, Израиль, через Стамбул, Турция.
Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры РМ, сообщили в ведомстве, пишет point.md.

28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительный арест в связи с нарушением Таубер условий меры пресечения.

Также в пятницу, 28 апреля, адвокат обвиняемой получил копию заявления. 29 апреля 2023 года Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, так как существовал значительный риск того, что она скроется от органа уголовного розыска.

В прокуратуре напомнили, что 5 января 2023 года Кишиневская апелляционная палата оставила в силе меру пресечения - временное освобождение под судебный контроль и установила следующие условия:

- не покидать местности, где она проживает, кроме как на условиях, установленных судьей или, в зависимости от обстоятельств, судом;

- не общаться с лицами, имеющими отношение к соответствующему уголовному процессу и

- передать паспорт судье.

Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о замене меры пресечения.
  • Сегодня, 10:53
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