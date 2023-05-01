1 мая, Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив, Израиль, через Стамбул, Турция. Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры РМ, сообщили в ведомстве, пишет point.md.
28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительный арест в связи с нарушением Таубер условий меры пресечения.
Также в пятницу, 28 апреля, адвокат обвиняемой получил копию заявления. 29 апреля 2023 года Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, так как существовал значительный риск того, что она скроется от органа уголовного розыска.
В прокуратуре напомнили, что 5 января 2023 года Кишиневская апелляционная палата оставила в силе меру пресечения - временное освобождение под судебный контроль и установила следующие условия:
- не покидать местности, где она проживает, кроме как на условиях, установленных судьей или, в зависимости от обстоятельств, судом;
- не общаться с лицами, имеющими отношение к соответствующему уголовному процессу и
- передать паспорт судье.
Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о замене меры пресечения.