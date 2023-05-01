Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, полученных окружными избирательными советами от участковых избирательных бюро, во второй Тур прошли Григорий Узун и Евгения Гуцул.
Голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах в первом туре, распределились следующим образом:
По выборам Главы Башкана Гагаузии
Григорий Узун – 14 849 (26,43%) Евгения Гуцул – 14 836 (26,41%) Виктор Петров – 9 123 (16,2%) Дмитрий Кройтор – 5 821 (10,4%) Николай Дудогло – 5 059 (9%) Сергей Чимпоеш – 3 228 (5,7%) Михаил Формузал – 1 969 (3,5%) Сергей Чернев – 1 301 (2,3%)
Также сообщается, что 1 мая в 21.00 истекает срок предоставления Окружными избирательными советами, необходимых документов, после чего на сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии будут опубликованы окончательные результаты первого тура голосования.
Что касается состоявшихся выборов в Народное Собрание Гагаузии, по Вулканештскому избирательному округу № 9 голоса распределились следующим образом:
Михаил Савастин - 1299 (57,4%) Георгий Павлиогло - 964 (42,6%)
По Чок -Майданскому избирательному округу № 17 голоса распределились следующим образом:
Петр Яниогло - 1041 избиратель (73,5%) Петр Горелко - 376 избирателей (26,5%)
Таким образом, на выборах депутатов в Народное Собрание Гагаузии по двум избирательным округам выборы состоялись с первого тура.
В течение 72 часов после подведения итогов выборов, Центральная избирательная комиссия Гагаузии представит Апелляционной Палате Комрат необходимые документы, для подтверждения мандатов депутатов Петра Яниогло и Михаила Савастина.
На выборах в башканы Гагаузии проголосовало 57 019 избирателей, что составляет 57,8%. Как сообщила глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко, жалоб в течении избирательного процесса не поступало.
Второй тур выборов в башканы Гагаузии пройдет 14 мая.
Кику возмутило присутствие иностранных послов в ЦИК Гагаузии Бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал присутствие иностранных послов в Центральной избирательной комиссии Гагаузии в день выборов.
«Иностранные послы в помещении избирательной комиссии в день выборов... Все естественно и логично: если мы не уважаем друг друга, то почему нас должны уважать американцы, русские или европейцы? Как унизительно» — отметил Кику, цитирует unimedia.info
Вчера, 30 апреля, посол США Кент Д. Логсдон и посол Евросоюза Янис Мажейкс прибыли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии вместе с командой международных наблюдателей.