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ЦИК Гагаузии подтвердил, что во второй тур выборов башкана выходят Григорий Узун и Евгения Гуцул

ЦИК Гагаузии подтвердил, что во второй тур выборов башкана выходят Григорий Узун и Евгения Гуцул
Фото: Узун и Гуцул / KP.MD

Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, полученных окружными избирательными советами от участковых избирательных бюро, во второй Тур прошли Григорий Узун и Евгения Гуцул.

Голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах в первом туре, распределились следующим образом:

По выборам Главы Башкана Гагаузии

Григорий Узун – 14 849 (26,43%)
Евгения Гуцул – 14 836 (26,41%)
Виктор Петров – 9 123 (16,2%)
Дмитрий Кройтор – 5 821 (10,4%)
Николай Дудогло – 5 059 (9%)
Сергей Чимпоеш – 3 228 (5,7%)
Михаил Формузал – 1 969 (3,5%)
Сергей Чернев – 1 301 (2,3%)

Также сообщается, что 1 мая в 21.00 истекает срок предоставления Окружными избирательными советами, необходимых документов, после чего на сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии будут опубликованы окончательные результаты первого тура голосования.

Что касается состоявшихся выборов в Народное Собрание Гагаузии, по Вулканештскому избирательному округу № 9 голоса распределились следующим образом:

Михаил Савастин - 1299 (57,4%)
Георгий Павлиогло - 964 (42,6%)

По Чок -Майданскому избирательному округу № 17 голоса распределились следующим образом:

Петр Яниогло - 1041 избиратель (73,5%)
Петр Горелко - 376 избирателей (26,5%)

Таким образом, на выборах депутатов в Народное Собрание Гагаузии по двум избирательным округам выборы состоялись с первого тура.

В течение 72 часов после подведения итогов выборов, Центральная избирательная комиссия Гагаузии представит Апелляционной Палате Комрат необходимые документы, для подтверждения мандатов депутатов Петра Яниогло и Михаила Савастина.

На выборах в башканы Гагаузии проголосовало 57 019 избирателей, что составляет 57,8%. Как сообщила глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко, жалоб в течении избирательного процесса не поступало.

Второй тур выборов в башканы Гагаузии пройдет 14 мая.

Кику возмутило присутствие иностранных послов в ЦИК Гагаузии
Бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал присутствие иностранных послов в Центральной избирательной комиссии Гагаузии в день выборов.

«Иностранные послы в помещении избирательной комиссии в день выборов... Все естественно и логично: если мы не уважаем друг друга, то почему нас должны уважать американцы, русские или европейцы? Как унизительно» — отметил Кику, цитирует unimedia.info

Вчера, 30 апреля, посол США Кент Д. Логсдон и посол Евросоюза Янис Мажейкс прибыли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии вместе с командой международных наблюдателей.



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