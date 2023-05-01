Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Сичинскому сегодня исполнился 101 год.
Иван Иванович Сичинский на фронт ушёл после освобождения Каменского района от оккупации в 1944 году. Второй номер артиллерийского орудия 42-й дивизии 122 артполка получил боевое крещение под молдавским городом Оргеев. Иван Сичинский был участником Ясско-Кишинёвской операции. С боями прошёл: Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Встретив долгожданную победу, еще три года оставался на военной службе. Иван Сичинский – кавалер медалей «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», награждён орденом Отечественной войны II степени.
Свои поздравления фронтовику направил глава государства Вадим Красносельский.
Текст поздравления без изменений:
«Уважаемый Иван Иванович!
От всего сердца поздравляю Вас с 101-летием!
Ваш большой жизненный путь неразрывно связан с жизнью и судьбой Отечества, с горестью и радостями, трудностями и победами всего народа. В суровые годы Великой Отечественной войны вы вместе со всеми перенесли тяготы немецко-румынской оккупации, а после освобождения Каменского района ушли на фронт и в рядах Красной армии освобождали свою Родину и Европу, внеся свой вклад в бессмертный Подвиг советского народа.
Ваш ратный путь и мирный труд являются примером беззаветной любви к Отечеству, сплоченности и самоотверженности.
Желаю Вам, уважаемый Иван Иванович, крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой!»