Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Организацию «предпринять практические шаги по возвращению переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в конструктивное русло». Об этом он заявил накануне на заседании Постоянного совета ОБСЕ по поводу отчета о деятельности Миссии ОБСЕ в Молдове, представленного ее главой Кейли Кейдерлинг.
Дипломат выразил сожаление в связи с «полным отсутствием прогресса в достижении общей цели – всеобъемлющего, мирного и устойчивого урегулирование приднестровского конфликта». Он напомнил, что последнее заседание в формате «5+2» проводилось в октябре 2019 г., передает infotag.md
Он также сомневается в том, что «наиболее серьезные проблемы в диалоге Кишинева и Тирасполя проистекают из-за ситуации в Украине». Лукашевич не исключает, что реальной причиной охлаждения контактов между ними «стало принятие закона о поправках в Уголовный кодекс Республики Молдова, предусматривающих наказание «за сепаратизм»
Он также выразил недоумение тем, что со стороны ОБСЕ не последовало «должной реакции на неудавшиеся попытки спецслужб Украины совершить террористические акты против Действующего председателя ОБСЕ Бужара Османи в ходе его визита в Приднестровье в феврале и против приднестровского руководства в марте».
По мнению дипломата, «деградация в приднестровском урегулировании происходит на фоне разгоняемой в Республике Молдова недружественной, русофобской кампании».
«Во многом благодаря российским миротворческим усилиям кровопролитие на Днестре не возобновилось в течение трех десятилетий. В переговорном процессе, соавтором архитектуры которого является также Россия, российская сторона остается гарантом и посредником, без которого урегулирование не может быть ни устойчивым, ни всеобъемлющим», - подчеркнул он.
Лукашевич напомнил, что мандат Миссии ОБСЕ в РМ был выдан 30 лет назад.
«Полагаем, это достаточный срок для того, чтобы предъявить государствам-участникам реальные результаты деятельности, магистральной задачей которой является содействие процессу урегулирования. Со своей стороны, выражаем готовность к тесному взаимодействию и желаем коллективу Миссии успехов в работе», - заключил он.