C сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдовы будут проводиться совместные учения молдавских и польских полицейских.
В ходе них будет отрабатываться новый стиль учений и специальных техник, в том числе с задействованием вертолета, пишет point.md
В преддверии саммита Европейского политического сообщества Медиагруппа новостей безопасности (GMSS-CPE) информирует и дает ряд рекомендаций, представляющих общественный интерес.
Действия направлены на повышение эффективности способа подготовки и проведения действий/миссий; оценки уровня подготовки сотрудников Бригады полиции специального назначения Fulger, Генерального инспектората полиции; тестирование новых тактик, приемов и процедур; а также обеспечение безопасности и отработки действий в контексте события, требующего большого профессионализма, а именно - Европейского саммита, который состоится в Республике Молдова.
В связи с этим молдавские власти просят граждан избегать распространения недостоверной информации и получать сведения только из официальных источников.
В состав GMSS-CPE входят коммуникаторы национальных учреждений в сфере общественного порядка, безопасности и обороны РМ: МВД РМ, Генеральный инспекторат полиции РМ, Генеральный инспекторат пограничной полиции РМ, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям РМ, Генеральный инспекторат по вопросам миграции РМ, Генеральный инспекторат карабинеров РМ, Академия им. Штефана чел Маре; Служба государственной охраны РМ, Служба информации и безопасности РМ; Министерство обороны РМ; Генеральная прокуратура РМ; Орган гражданской авиации РМ; Национальная администрация пенитенциарных учреждений РМ.