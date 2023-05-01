Dnestr.TV

 
0

В Молдове проходят совместные учения молдавских и польских полицейских

В Молдове проходят совместные учения молдавских и польских полицейских
Фото: point.md

C сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдовы будут проводиться совместные учения молдавских и польских полицейских.

В ходе них будет отрабатываться новый стиль учений и специальных техник, в том числе с задействованием вертолета, пишет point.md

В преддверии саммита Европейского политического сообщества Медиагруппа новостей безопасности (GMSS-CPE) информирует и дает ряд рекомендаций, представляющих общественный интерес.

Действия направлены на повышение эффективности способа подготовки и проведения действий/миссий; оценки уровня подготовки сотрудников Бригады полиции специального назначения Fulger, Генерального инспектората полиции; тестирование новых тактик, приемов и процедур; а также обеспечение безопасности и отработки действий в контексте события, требующего большого профессионализма, а именно - Европейского саммита, который состоится в Республике Молдова.

В связи с этим молдавские власти просят граждан избегать распространения недостоверной информации и получать сведения только из официальных источников.

В состав GMSS-CPE входят коммуникаторы национальных учреждений в сфере общественного порядка, безопасности и обороны РМ: МВД РМ, Генеральный инспекторат полиции РМ, Генеральный инспекторат пограничной полиции РМ, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям РМ, Генеральный инспекторат по вопросам миграции РМ, Генеральный инспекторат карабинеров РМ, Академия им. Штефана чел Маре; Служба государственной охраны РМ, Служба информации и безопасности РМ; Министерство обороны РМ; Генеральная прокуратура РМ; Орган гражданской авиации РМ; Национальная администрация пенитенциарных учреждений РМ.
  • Сегодня, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна