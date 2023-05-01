Всемирный банк (ВБ) начинает работу над проектом по оценке условий для ведения бизнеса Business Ready, который призван заменить ежегодный доклад Doing Business, отмененный в сентябре 2021 года из-за информации о нарушениях. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении ВБ, передает ТАСС.
"Всемирный банк начал работу по оценке делового и инвестиционного климата в 180 странах в рамках своего основного проекта Business Ready - ключевого инструмента новой стратегии содействия частным инвестициям, созданию рабочих мест и повышению производительности, чтобы помочь странам ускорить развитие инклюзивными и устойчивыми способами. Проект Business Ready улучшает и заменяет предыдущий проект ВБ Doing Business", - отмечается в документе.
Как пояснили в финучреждении, новая программа "отражает более сбалансированный и прозрачный подход к оценке делового и инвестиционного климата в стране, он был сформирован на основе рекомендаций экспертов как внутри ВБ, так и за его пределами, включая правительства, частный сектор и общественные организации".
Сроки публикации Первый ежегодный доклад Business Ready будет опубликован весной 2024 года и будет содержать информацию о 54 странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. В распространенных ВБ документах не говорится, о каких именно странах будет идти речь.
Business Ready уделит основное внимание 10 темам: открытие бизнеса, размещение бизнеса, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция и банкротство бизнеса. На протяжении следующих трех лет проект будет расширяться и охватит около 180 стран, начиная с 54 - в 2023-2024 годах, 120 - в 2024-2025 годах и 180 - в 2025-2026 годах. "Цель проекта отражена в его названии - сделать экономическую среду каждой страны готовой для динамичного частного сектора. Название подчеркивает тот факт, что экономики находятся на разных стадиях готовности и что правительства играют ключевую роль в создании деловой среды, благоприятной для устойчивого развития", - подчеркивается в заявлении.
Новая методология и проверка Как указали в ВБ, "прозрачность будет ключевым элементом гарантий целостности данных", будет изменена методология сбора информации по сравнению с Doing Business. "Вся информация, собранная в рамках проекта - исходные данные, баллы, а также расчеты, использованные для получения баллов, - будет публично доступна на сайте проекта. Более того, все результаты, представленные в отчетах, можно будет воспроизвести с помощью простых наборов инструментов, доступных на сайте", - заключили в финучреждении.
О Doing Business В сентябре 2021 года ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом. В опубликованном аудиторском докладе по данной программе говорилось, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии в нем были завышены, а Азербайджана были занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.
Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием нынешнего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора Всемирного банка. При этом в октябре 2021 года исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие Георгиевой.
В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на 3 позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предлагала усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.