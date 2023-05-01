Пограничники регионального управления NORD совместно с сотрудниками Европейского агентства FRONTEX разогнали организованную преступную группу, специализирующуюся на незаконной миграции. По данным пограничной полиции, члены группы были задержаны на месте преступления в пограничной зоне, где они предположительно организовали незаконную миграцию из Украины в Молдову для гражданина Украины, включая временное пребывание в стране.
В воскресенье, 30 апреля, украинец незаконно пересек молдавско-украинскую границу вплавь, сообщает moldova1.md.
"Так, в рамках совместной миссии по наблюдению за государственной границей, сотрудники сектора пограничной полиции Отаки и коллеги FRONTEX в направлении населенных пунктов Каларашева-Могилев-Подольск заметили мужчину, который не оправдывал свое присутствие в этом районе. В результате специальных проверок человек был идентифицирован как 35-летний гражданин Украины ", - говорится в сообщении.
В то же время совместная группа контроля обнаружила на месте трех граждан Молдовы, и из первых следственных действий было установлено, что они выполняли функции по подбору иностранного лица, его транспортировке и временному размещению на территории Республики Молдова в обмен на сумму в 4000 долларов.
Подозреваемые в организации незаконной миграции были задержаны на 72 часа.