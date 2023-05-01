Фото: РИА Новости. Председатель парламента Молдовы, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу предупредил граждан страны об ответственности за ношение георгиевских лент.
Полиция Молдовы будет штрафовать за ношение георгиевской ленты, несмотря на постановление Конституционного суда, где говорится о правах граждан на самовыражение. Об этом заявил председатель молдавского парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу PRO TV в понедельник.
По его словам, «постановление Конституционного суда немного дезориентировало людей», некоторые неправильно его интерпретировали.
«Ничего не поменялось: все, кто будут демонстрировать этот символ агрессии, будут задокументированы и привлечены к ответственности, как в прошлом году [9 мая]», — сказал Гросу.
Решение о запрете георгиевской ленты в Молдове было утверждено в начале 2022 года депутатами правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, а затем и президентом Майей Санду. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $ 250 до $ 500) для физических лиц.
В апреле 2023 года Конституционный суд Молдовы по запросу депутатов-социалистов постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать, что ее использование является пропагандой войны и агрессии.
В 2022 году шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе получилось самым масштабным за последние годы: по данным организаторов, в нем приняли участие свыше 30 тыс. человек. Бывший президент Молдовы Игорь Додон, который вместе с экс-главой государства Владимиром Ворониным возглавили шествие, заявил, что высокую активность людей спровоцировал запрет на ношение георгиевской ленты. В знак протеста Додон, как и многие другие, вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице, он пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за демонстрацию этого символа.